Jusqu'à 30 euros de plus par album, le prix des disques vinyles flambe

"Des prix qui avoisinent les 40 euros voire plus pour des doubles vinyles" constate déjà Laurent Giacomini, la galette est-elle en passe de devenir un produit de luxe ? Le propriétaire de Barney's Grooves à Vernon, a reçu une lettre des majors Warner, Sony et Universal "comme quoi ils majoraient les prix des nouveautés et du catalogue qui est repressé, d'un certain pourcentage, ça va de 5 à 25%". Une hausse des prix que le patron trouve "un peu étrange". Explication avancée par l'industrie du disque, l'explosion du prix de la matière première, le polymère. Une explication que Laurent Giacomoni veut bien entendre, en partie : "La différence d'augmentation est assez incompréhensible. je ne vois pas pourquoi le "back catalogue" de Téléphone augmente de 25% et d'autres seulement de 5%". L'album Dure Limite de 1982 atteint désormais les 51 euros (contre 21 auparavant), "ce qui fait cher pour du disque qui existe déjà" assène Laurent Giacomini. D'autant que le nouveau pressage d'albums d'artistes confirmés provoque l'embouteillage dans les usines : "Thriller de Jackson, je veux bien, mais pourquoi ressortir tous les Téléphone, tous les Balavoine plutôt que donner la priorité aux nouveautés ?" s'interroge-t-il.

C'est une industrie. Les majors se disent qu'elles ont du pognon à se faire là-dessus - Laurent Giacomini

Et le disquaire de lister quelques augmentations : "Pour Universal, tout le catalogue d'Amy Winehouse et au magasin, Amy Winehouse et Nina Simone sont de très grandes vendeuses" avec un prix au-delà de 45 euros, mais "tout est parti parce que ça reste des artistes hors norme". Parmi les hausses très significatives, le dernier album de Dua Lipa passe de 18 euros à 51,60 euros ou 25 euros de plus pour Young Americans de David Bowie.

Les nouveautés ne sont pas épargnées par la hausse. Kaamelott Premier Volet d'Alexandre Astier est vendu plus de trente euros © Radio France - Laurent Philippot

Une autre façon de travailler pour les disquaires indépendants

Laurent Giacomini va changer sa façon de commander et sera "moins souvent chez ces majors-là". Les commandes se feront désormais à la demande du client sauf pour les albums très attendus, comme l'album posthume de Prince, dont il aura "quelques copies". Il se dirigera aussi vers d'autres artistes que ceux présents aux catalogues des majors car dit-il, "je marche énormément avec des distributeurs indépendants qui eux ne sont pas forcément impactés" pour se différencier des autres points de vente de la région, notamment la grande distribution.

Jacky est grand fan de vinyles, il a commencé à en acheter des vinyles dans sa jeunesse, et se souvient même du premier, My generation de The Who (1965). Il commande deux albums à son disquaire, dans les deux versions, CD pour la voiture et vinyle pour la platine à la la maison. Cette hausse des prix décidée par les majors le désole un peu : "C'est un peu bête parce que ça va faire monter les prix et par moments, c'est cher" constate-t-il mais pas de quoi le freiner dans ses achats :

Ça ne m’empêchera pas d'acheter, on bouffe des nouilles pendant une semaine et puis voilà - Jacky, fan de vinyles

Laurent Giacomini a le sens de l'accueil. Il offre le café tout le monde, à Jacky et au journaliste de France Bleu © Radio France - Laurent Philippot

Selon Laurent Giacomini, les clients qui font le choix d'acheter chez un disquaire indépendant sont "prêts à mettre un prix sur un album qu'ils recherchent énormément" et "les autres feront peut-être attention avant d'acheter un disque". Pour le disquaire "il n'y a pas que les majors qui font la pluie et le beau temps dans l'industrie musicale et heureusement" et dans le pire des cas, il y a le marché de l'occasion. Dans sa boutique, Laurent Giacomini propose environ 6.000 références.