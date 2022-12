Jusqu'à 350.000 colis traités par jour avant Noël sur la plateforme de La Poste à Cavaillon

Dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël. Vous allez sans doute confectionner les derniers paquets ce week-end. À la plateforme de La Poste à Cavaillon, l'une des plus importantes de la région, les équipes connaissent un pic d'activité cette semaine. Mardi dernier, 350.000 colis ont été traités par les machines et les salariés, un record cette année. Le e-commerce continu sa progression. Au milieu des 20.000 mètres carrés, Romain Pousset le responsable de la production a pris le temps de répondre aux question de France Bleu Vaucluse.

"C'est clairement la semaine la plus grosse de l'année. Nous sommes sur une moyenne de 330.000 colis par jour. Ils viennent de toute la région, de toute la France et même de l'étranger", souligne Romain Pousset. Si le confinement des précédentes années et la crise sanitaires ont renforcé les commandes sur internet, cette tendance semble s'accentuer. "Il y a toujours les grands-parents qui envoient les cadeaux à leurs-petits enfants et les achats sur les plateformes. Sur Cavaillon, on le sent d'année en année, la tendance est clairement à la hausse", décrypte le responsable de la production sur le site vauclusien.

Les cadeaux arriveront à l'heure

"On commence à avoir l'habitude." Ne parlez pas de stress à Romain Pousset. Il est rodé à cette période intense. "Dès le mois de novembre nous avons recruté 85 personnes supplémentaires pour pouvoir encaisser ce flux de colis", précise-t-il. Autrement-dit, il n'est pas encore trop tard pour envoyer vos cadeaux de Noël.