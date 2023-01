"Jusqu'à 7 ou 800 euros la nuit", les prix stratosphériques des locations entre particuliers au 24h du Mans

"On voit de tout et n'importe quoi", se désole la directrice adjointe de Destination Circuit . Cette agence de location, spécialisée dans la mise en relation entre hébergeurs privés et professionnels des 24h du Mans, reçoit une dizaine de propositions chaque jour. "Ils se disent : c'est le Mans, ça draine énormément d'argent, je peux louer ma maison et me faire 10.000 euros en une semaine", décrit Ines Courier de Méré.

Un matelas au sol à 300 euros la nuit

Il suffit de faire le test sur la plateforme de logements entre particuliers Airbnb pour le constater. Vous sélectionnez par exemple du 9 au 11 juin, pour deux personnes, et les prix annoncés s'envolent à l'écran : de 300 à 400 euros la nuit pour une seule chambre. L'appartement complet dépasse parfois les 700 euros la nuitée. S'il est difficile de joindre les propriétaires, l'agence Destination Circuit est en contact avec certains d'entre eux.

"La maison n'est pas entretenue, le jardin a de l'herbe jusqu'en haut, à l'intérieur il y a la vieille table de camping", détaille Ines Courier de Méré, avant revenir sur les conversations qu'elle a avec les propriétaires en question. "Quand on demande aux hébergeurs : "Est-ce que vous mettriez 300 euros par nuit pour dormir là ?" On nous répond : "Ah mais oui, mais il n'y a plus rien à louer... !" Ce n'est pas pour cela que les gens vont venir dormir... par terre !" La proposition de mettre un matelas au sol a déjà été faite, et cela à un prix multiplié par quatre, voire cinq, par rapport à une chambre d'hôtel standard au Mans, hors saison.

Plusieurs dizaine de milliers d'euros pour une semaine

Certains particuliers vont encore plus loin, et sélectionnent seulement des personnes voulant rester au minimum cinq nuitées. A 300 euros la nuit, on dépasse vite les 10.000 euros la semaine. "Des prix de location de chambres à 7 ou 800 euros la nuit", témoigne sur France Bleu Maine, Patrick Chedane, membre du comité d'organisation des R'Hunaudières, c'est complétement démentielle, si vous allez sur les sites Airbnb ou Booking, vous pouvez le constater par vous même."

Le phénomène n'est pas nouveau, chaque année de nombreux propriétaires s'improvisent hôteliers pour capitaliser sur les 24h du Mans. Mais le Centenaire de la course rend cette édition inédite, ce qui augmente la demande de réservations. L'organisateur ACO attend plus de 280.000 personnes cette année.