Jusqu'à 70% de baisse de fréquentation pour les soldes dans les boutiques de Bordeaux

Les commerçants de Bordeaux qualifient le début des soldes d'hiver 2021 décevant, selon le dernier baromètre de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde, entre chute de fréquentation (de 30 à 70%) et du chiffre d'affaires (de 20 à 40%), malgré des remises très fortes.

Huit commerçants Bordelais sur dix affichent leur déception, dix jours après le début des soldes d'hiver 2021, selon le dernier baromètre publié par la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde, établi auprès de 128 commerçants du centre-ville.

Ils estiment la baisse de fréquentation, de 30 à 70% par rapport à 2020, en particulier cours de l'Intendance, rue Porte Dijeaux et rue Ste Catherine. Ce qui a une incidence sur le chiffre d'affaire. 9 commerçants sur 10 déclarent qu'il est inférieur ou très inférieur à l'an dernier : de 20 à 40% par rapport aux soldes d'hiver de 2020, malgré des rabais très importants dès la première semaine. Un tiers des commerçants n'a pas pu ajuster ses commandes et stocks et se retrouvent avec des quantités de marchandises importantes sur les bras.

Six commerçants sur 10 à Bordeaux s'estiment également pénalisés par le couvre-feu à 18h; la tranche horaire 17h30/18h étant un moment capital selon eux.

La plupart expriment une très grande inquiétude par rapport à l'attractivité de Bordeaux et sur les nouvelles habitudes d'achat (sur internet), qui se prennent au détriment du centre-ville.