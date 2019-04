"Jusqu'à 90% de réservations" : week-end chargé chez les hôteliers de la Côte d'Azur

Alpes-Maritimes, France

De Nice à Cannes en passant par l'arrière-pays, l'ensemble des Alpes-Maritimes profite d'un excellent début de saison. Les hôteliers de la Côte d'Azur sont satisfaits de ce long week-end de Pâques. Trois questions au président des hôteliers de la Côte d'Azur, Denis Cippolini, gérant du Servotel Saint-Vincent, juste à côté de l'Allianz Riviera.

Le week-end de Pâques lance généralement la saison, comment ça se passe pour la cuvée 2019 ?

"Ça s'annonce très bien, les réservations sont arrivées en masse. Dans mon établissement il reste quelques nuitées mais dans l'ensemble on est complets. Chez mes collègues, c'est la même chose. Si on prend en compte l'ensemble des hôteliers des Alpes-Maritimes, de l'auberge une étoile au palace, le taux de réservation va dépasser 80% et pourrait aller jusqu'à 90%. C'est une très bonne nouvelle pour la saison qui s'annonce, de quoi repartir de l'avant."

Vous dîtes "repartir", la saison d'hiver a été difficile ?

"Compliquée oui. Quand on a vu les images de Paris et les flammes en pleine rue lors des manifestations de gilets jaunes, ça a fait du mal au tourisme. Paris c'est le pilier du tourisme en France donc l'hiver a été difficile aussi Côte d'Azur. Cette reprise est donc de bonne augure, en espérant qu'on puisse montrer à nouveau une autre image de la France, afin de faire revenir les touristes, notamment les Chinois qu'on devrait voir de plus en plus nombreux."

Justement, à Pâques d'où viennent les touristes qui visitent la Côte d'Azur ?

"Et bien de France, déjà , avec les vacances scolaires et le long week-end. Nous avons comme toujours nos amis transalpins qui sont là. Et puis on a deux populations qui reviennent, ce sont les Russes et les Britanniques. Ça s'explique pour moi grâce aux liaisons directes qui ont été mises en place à l'aéroport. Selon eux on devrait avoir jusqu'à 20% de plus de touristes Russes en 2019, et 25% d'Américains en plus, c'est une très bonne nouvelle pour tous les hôteliers."