Jusqu'à deux semaines d'attente pour un rendez-vous chez le coiffeur à Périgueux

Sans rendez-vous, certains ont attendu plus de deux heures

C'est un soulagement pour de nombreux Périgourdins. Il est enfin possible de se rendre chez le coiffeur depuis ce samedi matin. Comme au premier confinement, il n'était pas possible de prendre un rendez-vous dans un salon, ni pour une coupe à domicile depuis la fin du mois d'octobre.

Depuis l'annonce du chef de l'Etat, mardi, indiquant que les coiffeurs allaient rouvrir, il était possible de prendre rendez-vous. Ce sont donc les clients les plus prévoyants qui ont pu se faire coiffer dès ce matin. "Il était temps" se réjouit l'un d'eux. Un peu plus loin dans Périgueux, une coiffeuse qui a également son carnet de rendez-vous plein "pour au moins quinze jours" a une grande attente... Même si elle redoute les initiatives personnelles de certains clients...

Les coiffeurs de Périgueux peuvent enfin rouvrir Copier

Pour les coiffeurs qui acceptent les clients sans rendez-vous. L'attente dépassait bien souvent les deux heures.

Dans les autres commerces, même soulagement pour ce premier jour de réouverture. L'attente est grande après ce confinement même si la fin d'année n'amortira pas l'importante perte pendant les deux confinements.