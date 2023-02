"Jusqu'à quand ?": en Moselle, des automobilistes "fatigués" face à la nouvelle hausse du prix des carburants

Pistolet à essence en main, Mohamed a repris les bonnes habitudes, les yeux fixés sur l'écran de la pompe d'une station du centre-ville de Metz. "Ah non, je ne mets pas le plein !", assure le jeune homme. Plus depuis quelques semaines en tout cas. Depuis que les prix des carburants sont tous repartis à la hausse , approchant la barre symbolique des 2 euros le litre. En moyenne, vendredi 3 février, le prix du sans-plomb 95 s'élevait à 1,93 euros le litre, contre 1,89 euros pour le diesel. Soit 12 centimes de plus que le 30 décembre 2022. Et ça ne devrait pas s'arranger : l'Union européenne a mis en place un nouvel embargo sur le diesel russe, dimanche 5 février.

"J'ai refait le plein quand on était à peu près à 1,70 euros le litre", continue Mohamed. "Mais là, depuis que c'est remonté, ce n'est vraiment pas intéressant..." Le Mosellan originaire de Creutzwald voit surtout la différence depuis le 1er janvier, et la fin de la ristourne du gouvernement. "Ce coup de pouce du gouvernement aidait bien", explique-t-il. "Maintenant qu'ils n'en font plus, on le ressent directement ! Le prix change du tout au tout. C'était peut-être seulement entre 10 et 15 centimes d'euros, mais sur un plein c'est tout de suite autre chose. Au début on ne fait pas attention mais au bout d'un moment, ça fait un trou à la fin du mois."

Cet effet "yoyo" permanent sur le porte-monnaie de Mohamed le fatigue beaucoup. "Le plus dur c'est le 'jusqu'à quand ?'", assure-t-il. "Jusqu'à quand ça ne va plus s'arrêter ? Tout va rester normal quand on atteindra les 2 euros le litre ? Quand va-t-on pouvoir revenir à une vie normale, comme avant ? En ce moment, on vit juste avec les augmentations", déplore Mohamed, avant d'ajouter : "Le mot 'diminuer', je ne sais même pas si on va le revoir un jour..." Mohamed n'est d'ailleurs pas très optimiste pour la suite. Il se prépare déjà à tirer un trait sur son départ en vacances avec sa voiture cet été.

"C'est vraiment une blague"

Dans ce contexte, l'annonce, mercredi 8 février, de bénéfices records réalisés par l'entreprise TotalEnergies en 2O22, a du mal à passer. Le groupe pétrolier a réalisé 19 milliards d'euros de profits l'an dernier, du jamais vu pour la firme française. Beaucoup d'automobilistes se montraient très amers mercredi aux alentours des stations-essence de Metz. "C'est limite de l'humour, c'est un spectacle", ironise l'un d'eux. "Quand on entend ces bénéfices et de l'autre côté on nous dit que ça va monter haut, c'est vraiment une blague. Ce n'est même plus révoltant. Ça fait cinq ou six ans qu'on est révoltés, donc là on a touché le fond."

"Pour nous, c'est incompréhensible", assène Xavier, un autre automobiliste originaire de Metz. "Certes il y a l'inflation, mais alors je pense que tout le monde devrait y mettre un peu du sien, comme les opérations zéro inflation dans les supermarchés." Nico, venu avec sa camionnette du travail, renchérit : "C'est plutôt à l'État de faire ce qu'il faut. Soit il faut imputer une somme à partir d'un seuil de bénéfices, soit il faut les lisser. Au lieu de tout le temps faire des parachutes pour permettre aux sociétés qui font du chiffre de s'en sortir..."

De son côté, le groupe TotalEnergies se dit prêt à envisager une nouvelle remise . En fin d'année dernière, les stations de la marque française avaient déjà affiché des réductions de 20 puis 10 centimes.