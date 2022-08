Jusqu'à six euros le kilo de tomates : l'agacement face à l'inflation sur les marchés niçois

Sur le marché de la Libération à Nice, on compte ses sous et on compare les prix

Le prix "raisonnable" d'un kilo de tomates ? "Trois ou quatre euros" estime Maryse qui s'étrangle en voyant les prix ce mardi matin sur le marché de la Libération à Nice. Si la moyenne tourne plutôt autour de 4 euros, le record atteint la somme folle de 6 euros pour un kilo de coeurs de boeuf. "Un scandale" pour la retraitée. "Regardez les pêches : 6,90 euros alors qu'on est en pleine saison !"

Pas grand monde sur les marchés ces jours-ci, et ce n'est pas seulement la faute à la chaleur © Radio France - Kévin Blondelle

Des raisons difficiles à comprendre

Alors comment justifier ces prix ? Si la production de tomates commence tout juste à ralentir, elle a été foisonnante ces dernières semaines. Sans jamais voir les prix baisser. Certains expliquent cela par l'inflation générale, ce qui fait sourire Claude. "Il n'y a rien qui vient d'Ukraine sur les marchés hein ! Cela devient très difficile, on se pose des questions."

Certains revendeurs tirent eux aussi la langue

Manu est revendeur, lui fait ses stocks plusieurs fois par semaine au MIN de Nice, le marché de gros. Et il est très clair quand on lui demande pourquoi ses fruits et légumes sont si chers : "Oui c'est très cher. Cela augmente et on ne comprend rien, on ne sait pas pourquoi, moi j'ai pas d'idée. Je paye cher, le gars qui vient derrière paye cher et ainsi de suite. Ne croyez pas que je me gave ! "