Jusqu'au 31 décembre, les restaurateurs investissent les chalets du marché de Noël de Tours

Depuis ce lundi, le marché de Noël de Tours s'est transformé en marché gourmand. Le but, permettre aux restaurateurs qui sont fermés à cause de la crise sanitaire de prendre possession d'un des trente chalets pour proposer aux Tourangeaux de la vente à emporter.

Pascal Blaszczyk et Léonard l'un de ses salariés vous proposent à emporter des produits tourangeaux et italiens, spécialités de son restaurant Le Léonard de Vinci

Pour aider les restaurants fermés depuis fin octobre et pour un bon bout de temps encore ( pas avant le 20 janvier en tout cas ), toute occason est bonne à prendre. Et les chalets du marché de Noël de Tours en étaient une. Libérés par les commerçants le 20 décembre, ils ont aussitôt changé de propriétaire pour accueillir dès le lendemain les restaurateurs. Initiative de la mairie de Tours, de l'UMIH, le principal syndicat de la profession et des chambres consulaires.

Opération " Repas de Fêtes "

Sur les 30 chalets du marché de Noël, une vingtaine sont occupés par des restaurateurs jusqu'au 31 décembre. Boulevard Heurteloup, Place de la Résistance et Place Anatole France. Objectif, leur permettre de faire de la vente à emporter. Vin chaud, bières, crêpes, mais aussi de véritables menus de réveillon à commander sur place ou sur Internet et à venir chercher le jour choisi.

On est dans un cadre mignon, un cadre de fêtes, et on augmente la visibilité de notre restaurant", Pascal Blaszczyk, maître-restaurateur du Léonard de Vinci à Tours et occupant d'un chalet place de la Résistance

Sur le Boulevard Heurteloup, Zohra vous propose par exemple son repas du réveillon avec lotte ou chapon sauce aux cèpes avec ou non entrées et desserts. Venir en plein centre de Tours était une belle opportunité pour cette gérante du Carré d'argent, un restaurant situé boulevard Tonnelé. " C'est un petit plus. Ça fera une belle publicité pour mon restaurant."

Boulevard heurteloup, vous pourrez aussi profiter des crêpes de José. Bien sûr, pour ce traiteur installé à St-Cyr-sur-Loire, ça ne compensera pas toutes ses prestations de l'année annulées ou reportées à 2021. " Mais c'est bon à prendre. Et tout ce qui est bon à prendre, on saute dessus !"

La ville de Tours rappelle que toute consommation sur place est strictement interdite. Seule la vente à emporter est autorisée.

Retrouvez ici la carte localisant tous les chalets occupés par des restaurateurs jusqu'au 31 décembre.