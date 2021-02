Depuis le début de la crise sanitaire, l'économie creusoise tourne au ralenti. Les entreprises font le dos rond et tiennent grâce aux aides de l'état. Mais auront-elles la force de repartir lorsque que cette manne financière s'arrêtera, la question est pour l'instant sans réponse.

Grâce aux aides, les entreprises et commerces creusois résistent à la crise mais pour combien de temps ?

Certains secteurs économiques sont à l'arrêt depuis presque un an

Comment vont les entreprises creusoises ? Depuis le début de la crise sanitaire, certains secteurs de l'économie souffrent particulièrement. Les commerces et l'hotellerie-restauration sont fortement touchés. Au total, 141 entreprises ont mis la clef sous la porte, un salon de coiffure et un salon d'esthétique à la souterraine, une auberge à Budelière, un restaurant à Bourganeuf. L'industrie n'est pas épargnée, avec la disparition de La boite à papier à Noth. Plusieurs exploitations forestières ont également cessé leurs activités dans le département.

Certains chefs d'entreprises sont désespérés

Selon un baromètre de la Chambre d'Industrie et de Commerce de la Creuse, un tiers des entreprises creusoises s'en sortent plutôt bien, mais plus d'une moitié voit leurs chiffres d'affaires ou leurs trésoreries se dégradés. Le moral des chefs d'entreprises est en berne. "C'est compliqué pour eux, explique Philippe Daly, le directeur de la C.C.I de la Creuse. Nous sommes à leur écoute pour sonder leur difficulté et leur permettre de s'exprimer. Grace aux aides de l'état, les entreprises maintiennent le cap, mais elles restent fragiles. "Les vrais enjeux vont arriver au cours de l'année 2021".

Une économie sous perfusion

Au final, il y a eu plus de cessation d'activité avant la crise sanitaire que durant cette crise. L'état a mis la main à la poche pour soutenir les chefs d'entreprises et les commerçants. "Le fonds de solidarité, le chômage partiel, le plan de relance, toutes ces aides masquent selon Philippe Daly, la réalité économique". Et le président de la CCI s'interroge "sur la capacité des entreprises à repartir, une fois que cette manne financière s'arrêtera".

La Creuse compte près de 5 800 entreprises, dont 3 700 sans aucun salarié.