Justice en Drôme et Ardèche : les paysans laissés pour compte devant les tribunaux ?

La création de tribunaux généralistes, en charge des affaires économiques, sans discrimination des spécificités professionnelles, inquiète les représentants des agriculteurs. Cette réforme judiciaire, prévue dans le projet de loi d'orientation de la Justice 2023-2027, l'association Solidarité Paysans ne la comprend pas.

« Pour une fois qu'on a quelque chose qui fonctionne, il faut le garder. Le système actuel [du tribunal judiciaire en charge des affaires agricoles, ndlr] satisfait les créanciers et les débiteurs », affirme Justine Arnaud, responsable de la communication chez Solidarité Paysans Drôme Ardèche. En 2022, l'association a accompagné 141 agriculteurs de Drôme et Ardèche devant les tribunaux.

L'association Solidarité Paysans Drôme Ardèche accompagne gratuitement les paysans en difficulté financière et sociale. © Radio France - Solidarité Paysans Drôme Ardèche

L'association, au niveau national, demande à ce qu'une exception soit appliquée au monde agricole. Filière essentielle à la souveraineté alimentaire du pays, de l'entretien des campagnes et génératrices d'emplois, « l'agriculture ne peut pas être traitée comme le petit commerce du centre ville » résume Juliette Arnaud. Un amendement sera porté au Sénat par Stéphane Le Rudulier, sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône.

À chaque tribunal sa philosophie

Le Ministère propose une expérimentation de quatre ans. Des années pendant lesquelles les paysans, en difficulté financière, devront passer devant des tribunaux constitués de juges consulaires bénévoles, issus du monde du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat. « Cette expérimentation est biaisée » tacle Justine Arnaud. « Quel que soit le résultat de cette expérimentation, on ne pourra pas en tirer un bilan fiable puisqu'après cette période de quatre ans, les tribunaux d'affaires économiques, voulus par le Ministre, seront constitués de juges consulaires du monde du commerce mais aussi de juges issus du monde agricole. » Encore une formule judiciaire différente, et des paysans qui « seront encore plus accablés. »

Pourquoi les juges professionnels sont un meilleur choix pour les agriculteurs ? "Un tribunal judiciaire n'a pas la même philosophie qu'un tribunal de commerce" explique Patrick Chomez, juriste bénévole auprès de Solidarité Paysans. Dans le commerce, un dépôt de bilan peut entraîner une réaction en chaîne. Les juges ont pour objectif premier de préserver la chaîne de crédit. « J'étais il y a quinze jours au tribunal de Privas avec un agriculteur en difficulté financière. Avec son dossier, devant un tribunal de commerce, c'était la liquidation. Au tribunal judiciaire, nous avons obtenu un délai de six mois pour prouver que l'affaire est viable » témoigne Patrick Chomez.

Une réforme plus politique que pratique ? C'est ce que soupçonne Solidarité Paysans. Délester les juges professionnels des affaires agricoles, en transférant l'activité à des juges consulaires bénévoles, c'est permettre aux tribunaux judiciaires de traiter plus d'affaires pénales, et "donner l'impression de f**aire baisser les coûts de la Justice, en transférant les compétences à des juges consulaires défrayés. Cela ressemble à une privatisation de la Justice".

Pourtant, le Ministre Eric Dupond-Moretti sait préserver des exceptions. Patrick Chomez souligne d'ailleurs une curiosité dans la réforme : les affaires judiciaires, tous les dossiers concernant des avocats et juristes ou mandataires continueraient, selon la réforme, à être exclusivement sous la juridiction des tribunaux judiciaires.

Être jugé par ses pairs, un danger dans le monde paysan

Un tribunal constitué d'acteurs du monde paysan, ce n'est pas non plus une bonne idée selon Solidarité Paysans, qui redoute des conflits d'intérêts. « Le monde agricole est soumis à une concurrence foncière, économique et très forte, dans une profession où la difficulté est un tabou encore aujourd'hui » poursuit Justine Arnaud.

Le nombre d'acteurs, issus du monde agricole, susceptibles de pouvoir siéger dans un tribunal d'affaires économiques est restreint. L'association craint de voir siéger des représentants de la MSA, sécurité sociale des agriculteurs, du Crédit Agricole ou Crédit Mutuel, principaux créanciers des agriculteurs. Pourraient aussi siéger des paysans, potentiellement concurrents pour les terres, et les clients.