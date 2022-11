Justice : magistrats et fonctionnaires rassemblés devant la cité judiciaire de Rennes

Des procureurs, des juges, des avocats, des greffiers, en robes noires ou rouges, et des fonctionnaires de justice se sont rassemblés à l'heure de midi devant la cité judiciaire de Rennes mardi 22 novembre. Une nouvelle fois, partout en France, les professionnels de justice se sont mobilisés, à l'appel de plusieurs syndicats, pour dénoncer le manque criant de moyens alors que la France se trouve au dessous de la moyenne européenne en terme d'effectifs. Il y a un an, le 15 décembre 2021, des magistrats s'étaient déjà mobilisés dans tout le pays notamment à Rennes où plus de 200 d'entre eux s'étaient réunis devant le parlement de Bretagne.

Le constat à l'issue des Etats Généraux de la Justice avait été accablant, dénonçant notamment une souffrance du personnel et la dégradation de l'institution. Le gouvernement a annoncé une hausse de 8% du budget de la justice dans le projet de loi de finances 2023 en discussion au sénat. Il est considéré comme insuffisant par les magistrats alors que les retards s'accumulent depuis des dizaines d'années. Des recrutements sont annoncées pour 2023. Au tribunal judiciaire de Rennes, il faudrait des créations d'emplois de magistrats et de fonctionnaires, selon les syndicats, en nombre nettement insuffisant.