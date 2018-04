Une semaine avant la présentation du projet de réforme de la Justice, près de 70 avocats et greffiers ont manifesté ce mercredi midi à Périgueux, et 14 étaient en délégation dans la manifestation parisienne. Ils craignent un recours plus difficile au juge.

La ministre de la Justice Nicole Belloubet présentera son projet de réforme dans une semaine, le mercredi 18 avril. Elle a promis qu'il n'y aurait pas de nouvelles fermetures de tribunaux, mais elle prévoit la fusion de plus de 300 tribunaux d'instance (ceux qui traitent les conflits entre bailleur et locataire, ou encore entre vendeur et acheteur) quand il y a un Tribunal de Grande Instance dans la même ville.

Mais ce que les avocats craignent surtout, c'est un accès plus difficile au juge, par exemple certaines plaintes déposées et réglées par internet, ou encore des pensions alimentaires fixées par la Caisse d'allocation familiale.

Avec cette réforme, les gens n'auront par exemple plus aucun contact avec le juge pour un litige de 500 euros avec leur propriétaire, et ils devront accepter un plaider-coupable sans conseil d'un avocat" - Me Stéphanie Bourdeix

Le président du Conseil départemental Germinal Peïro est venu apporter son soutien aux manifestants devant le Palais de Justice de Périgueux, avant leur défilé jusqu'à la préfecture.