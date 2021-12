Justice Morte : une foule de robes rouges et noires à Caen

La justice est à bout et ce ras le bol, une centaine de magistrats, de greffiers et d'avocats l'ont exprimé en se rassemblant ce mercredi midi sur les marches de la Cour d'Appel de Caen. Ils étaient une cinquantaine à Alençon. Une mobilisation inédite.

Une foule de robes noires et rouges. L'image est rarissime mais les magistrats, greffiers et avocats sont aujourd'hui à bout. Ils étaient une centaine rassemblés ce mercredi sur les marches de la cour d'appel de Caen, une cinquantaine devant le palais de justice d'Alençon dans l'Orne. La situation est aujourd'hui devenue intenable : noyés sous les dossiers et les affaires, tous réclament des moyens humains et matériels supplémentaires.

Jongler avec des centaines de dossiers, sans se noyer

"Il y a des jours où ça va et d'autres non" reconnait Adeline Duval. Elle est l'une des cinq juges des enfants du Calvados. Comme chacun de ses confrères, elle suit 600 dossiers. "C'est énorme" reconnait la trésorière de l'USM du Calvados qui doit organiser chaque jour entre quatre et cinq audiences. Le rythme est soutenu et "on souffre, on souffre de ne pas rendre une justice comme on aimerait la rendre" admet la magistrate qui fait son possible pour maintenir "un maximum d'humanité" avec les familles et les enfants dont elle a la charge.

Une session annulée à la cour criminelle du Calvados

Les audiences se multiplient. Quand elles peuvent se tenir. Depuis la rentrée 2019, le Calvados expérimente la cour criminelle mais cela se fait "à moyens constants" déplore Agnès Quantin. Faute de juges suffisants, une session a du être annulée explique la présidente de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Caen. "Une décision difficile à prendre" réagit la magistrate, consciente qu'il y a des personnes qui attendent leur procès, "des accusés mais aussi des victimes". Mais les moyens ne suivent pas : " A un moment donné, il faut dire stop. On n'en peut plus."

Du matériel informatique digne du minitel

Les moyens humains sont insuffisants et le matériel est obsolète. Les logiciels informatiques sont dignes du "minitel". Un enfer au quotidien parce que "ça rame, ça bug et tout le monde perd un temps fou" constate Benoit Morelière, juge placé à Caen qui avoue ne plus toujours le coup.

Benoit Morelière, juge placé à Caen reconnait qu'il devient difficile de tenir le coup Copier

L'ancienne Basse-Normandie compte aujourd'hui 89 juges. Selon l'Union Syndicale de la Magistrature, il en faudrait quasiment le double.