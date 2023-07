Justice : "Sur 166 greffiers à Bordeaux, nous sommes 110 en grève, c'est du jamais-vu"

"Pas de greffier, pas d'audience" : le mot d'ordre reste le même en Gironde pour la deuxième journée du mouvement de protestation au sein de la justice . Sur les 166 greffiers que compte le tribunal judiciaire de Bordeaux, au moins 110 sont en grève ce mardi, un chiffre en légère baisse par rapport à la veille, selon Magali Hermier, qui fédère le mouvement dans la juridiction bordelaise. Les grévistes protestent contre un projet de loi d'une nouvelle grille indiciaire qu'ils jugent "indécentes" et réclament de réelles revalorisations salariales .

Ce mouvement de grève qui coïncide par hasard avec les violences urbaines impacte les comparutions immédiates des émeutiers . "On nous a balancé une grille juste avant les vacances d'été, ce qui n'est pas anodin", se défend Magali Hernier. Lundi, en raison de la grève des greffiers, de nombreuses audiences ont été renvoyées. "Certains magistrats nous soutiennent et, par solidarité avec notre profession, ils se contentent d'acter les renvois", explique Gaëlle, une greffière bordelaise, qui parle d'un "mouvement sans précédent".

Afin de maintenir certaines comparutions immédiates, un greffier militaire a été réquisitionné à Bordeaux et ce sont parfois les directeurs des services de greffe qui ont tenu les audiences. Les "compa" prévues lundi ont été reportées dans un délai compris entre 15 jours et 6 semaines, "donc ce n'est pas non plus renvoyées aux calendes grecques".

Ces renvois en cascade risquent d'engorger encore davantage la juridiction. "Derrière la grève, on sait déjà que l'on va avoir un boulot monstrueux, on va le payer cash", résume Magali Hernier. En témoigne les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) prévues lundi. "Elles ont toutes été renvoyées à la semaine prochaine, ce qui, entre parenthèse, dit bien l'importance des greffiers. Sans greffe, pas d'audience. Et bien les 50 dossiers de CRPC prévus hier ont été renvoyés à la semaine prochaine où il y en aura 90 le même jour".