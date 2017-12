Juvignac, France

L'Occitanie, territoir attractif ! Au 1er janvier 2015, la région Occitanie compte 5 774 185 habitants. L'Hérault est le 10ème département de province le plus peuplé et Montpellier devient la 7ème commune de France, devant Strasbourg avec 277 639 habitants. Parmi les villes qui accueillent le plus de nouveaux arrivant, Juvignac, à l'ouest de Montpellier.

Juvignac, 6ème plus forte croissance de France

Sur la période étudiée par l'INSEE, 2010-2015, Juvignac a vu sa population augmenter de près de 42 %, passant de 7 590 à 10 783 habitants. Juvignac a de quoi attirer : elle est la ville la plus proche de Montpellier, une porte vers la métropole avec l'A75.

"Chaque semaine nous avons 5 à 6 nouvelles demande pour des permis de constuire de villas" expose Jacques Bousquel, le 1er adjoint au maire de Juvignac.

Notre grand défi c'est d'intégrer la population qui arrive avec les bonnes infrastructures et à hauteur d'homme. - Jacques Bousquel, le 1er adjoint au maire de Juvignac.

La fin de la ville à la campagne

Juvignac grossit, et la mairie doit adapter la ville à grande vitesse. Les nouveaux Juvignacois comme Myriane y trouvent leur compte. Cette parisienne de 77 ans s'est installée il y a 4 ans : "Ici, c'est le soleil, la vie est belle. Il y a un bon marché, le tramway. J'ai tout à côté, plus besoin de la voiture et ça, c'est appréciable." Myriane vit dans le quartier Constellation, un projet de l'ancienne majorité municipale, 1700 logements dans des immeubles. "C'était nouveau à Juvignac. C'est une commune où il n'y avait que des villas entre garrigues et Mosson." explique Jacques Bousquel.

La nouvelle majorité "essaie de négocier avec les promoteurs immobiliers pour réduire le nombre d'appartements par parcelle."

Passer la barre des 10 000 habitants va permettre à Juvignac de gagner des subventions. Les services de la mairie sont en train de calculer ce chiffres "peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros" espère Jacques Bousquel. La mairie prévoit de construire une 4ème école. Elle travaille également avec la métropole pour implanter des entreprises sur le plateau de Naussargues, pour que Juvignac ne devienne pas "une cité dortoir".