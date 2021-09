Juvigné : les habitants "écœurés" après la fermeture de l'Ehpad

Ambiance électrique et opération transparence mercredi 8 août, à Juvigné (Mayenne). Une petite centaine de personnes ont répondu à l'invitation du maire à une réunion publique pour faire le point sur la fermeture actée en juillet de l'Ehpad de la commune.

Une annonce qui a pris tout le village de court, alors que l'établissement subit un déficit mal géré et qui s'accumule depuis des années. Pendant trois heures, Régis Forveille, le maire de Juvigné, a voulu expliquer ce qui a amené l'Agence régionale de santé (ARS) à prendre cette décision. Sans lui-même pouvoir vraiment justifier de quoi que ce soit puisqu'il est aux responsabilités depuis seulement un an : "Il n'y a rien de satisfaisant dans cette histoire, a-t-il lâché à la fin de la réunion. Les décisions prises ne sont ni acceptables, ni acceptées. J'ai fait ce que j'ai pu pour expliquer les choses telles que je les ai perçues. Quand on est élu, ce sont des moments que l'on doit assumer."

L'ARS pointée du doigt

Cela n'a pas empêché les railleries de certains habitants, toujours sonnés par l'incompréhension, les esprits se sont échauffés, surtout au début. "Je suis écœurée, lâche Lucienne, une habitante dont la mère a longtemps été dans cet Ehpad. On savait très bien ce qui allait arriver mais on n'a rien eu à dire. Je suis écœurée, tout simplement !"

L'Agence régionale de santé a cristallisé les mécontentements des habitants mais aussi des élus présents du département, du député Yannick Favennec et de la sénatrice Elisabeth Doineau. L'ARS n'a pas envoyé de représentant alors que c'est elle qui, en décembre 2020, a décidé de la fermeture "plus tôt que prévu", indique Régis Forveille. L'établissement devait fermer dans les prochaines années de toute façon. Henri, présent à la réunion, s'indigne : "L'ARS, on ne les voit jamais. Ils prennent des décisions sans nous consulter, dans leurs bureaux, entre hauts-fonctionnaires. Ce n'est qu'une histoire d'argent. C'est la population qui devrait avoir le dernier mot."

Sept résidents sans solution

Trente-neuf résidents de cet Ehpad cherchent donc une place ailleurs en Mayenne ou dans le département voisin d'Ille-et-Vilaine. A l'heure actuelle, 7 sont encore sans solution. Annick est parvenue à trouver un logement en Ehpad près d'Ernée, à plus de 30 kilomètres de Juvigné, pour sa mère. Une coordinatrice de l'hôpital d'Ernée a facilité les démarches mais Annick l'assure : "On s'est débrouillé tout seul !" Elle songe même à quitter la commune, "maintenant, ça ne sert plus à rien que je vienne à Juvigné puisque Maman n'est plus là".

La vingtaine de personnels soignants doit aussi être mutée. Tous ne savent pas encore où mais "c'est en bonne voie pour la majorité d'entre eux", indique un responsable de l'hôpital d'Ernée.

Y a-t-il un risque que Juvigné perde des habitants dans l'histoire ? Le village peine déjà avec ses commerces et ses personnels soignants. Mais le maire a tenu à avoir un discours plus optimiste : "Juvigné ce n'est pas que l'Ehpad, même si c'est très important et que la fermeture est un drame. Mais il y a aussi une école, des commerces qui peuvent être en difficulté, des professions paramédicales."

Pas de nouvel Ehpad avant 2024

Désormais, le point crucial concerne le devenir du bâtiment de l'Ehpad, qui ferme le 31 décembre 2021. Les habitants veulent éviter qu'il ne devienne une friche ou soit démoli. "Tout dépendra de la situation financière de la commune", tempère Régis Forveille. Des idées de réaménagement en bureaux ou en accueil d'un public intergénérationnel ont été lancées à la hâte.

Par ailleurs, la contrepartie de cette fermeture est la construction d'un nouvel Ehpad à La Baconnière, à quelques kilomètres de Juvigné. Un établissement plus grand, de 80 places, dont l'ARS garantit qu'il verra bien le jour. Mais le projet, qui devait être terminé en 2021, a pris du retard et il ne verra pas le jour avant 2024.