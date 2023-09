Le vendéen K.Line s'engage sur des portes et fenêtres plus écologiques

Le bâtiment pèse 18% des gaz à effet de serre en France, après le transport (29%) et l'agriculture (21%). La stratégie nationale de diminuer le bilan carbone de 30% d'ici à 2030, et de 80% d'ici à 2050, passe par des entreprises comme K.Line, leader de la fenêtre en France, 1.800 salariés dont 1.500 aux Herbiers en Vendée. Christophe Klotz directeur RSE chez K.Line a tout passé en revue comme "l'aluminium, le vitrage et les volets roulants, ce qui se passe dans nos usines, la logistique, les transports, la mobilité des salariés". Le défi est aussi d'utiliser au maximum des produits recyclés,"et c'est tout l'intérêt de nos investissements dans des usines en amont", précise ce responsable.

Pour acter symboliquement le début des travaux, un acacia a été planté à l’entrée du futur site de Sainte-Hermine, espèce qui se renouvelle sans cesse. - K Line

"L'intérêt de ce projet est de baisser de manière importante le poids carbone de cet aluminium", Jean-Pierre Liébot

La première pierre d'une nouvelle usine a symboliquement été posée ce mardi à Sainte-Hermine, avec la plantation symbolique d'un arbre. Coralium est créée par les familles Liébot, maison mère de K.Line et Corre. "Cette société va acheter sur le marché de l'aluminium de fenêtres en fin de vie, précise le PDG Jean-Pierre Liébot, et nous allons les recycler en faisant des billettes en aluminium bas-carbone qui ensuite serviront à fabriquer des fenêtres, des vérandas, des portails en aluminium. Cette fonderie va produire 42.000 tonnes d'aluminium à l'année à partir de janvier 2025 et on va créer 60 emplois".

Un projet soutenu dans le cadre de France 2030

Le projet Coralium, d’un montant total de 42 millions d’euros, a obtenu des aides de l'État à hauteur de 9 millions d’euros dans le cadre de l’appel à projet « métaux critiques » France 2030. Le défi est aussi de travailler de la même manière pour le vitrage avec les producteurs de verre comme Saint-Gobain.

