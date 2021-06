Karine Coutière "pasKap" sacs et chaussures à Labrit

Une jolie histoire que celle de Karine Coutière...

Karine Coutière est montoise. Elle commence par un BAC pro productique matériaux souples, enchaîne par un brevet de technicien "bureau d'études" à Cholet. De retour au pays elle entre à "Baby love" à Labrit ou elle conçoit des chaussures pour bébés pendant 17 ans.

Au démantèlement de "Baby love", en 2014, Karine Coutière monte son entreprise à Labrit "pasKap" chaussons pour bébés et maroquinerie.

pasKap - Karine Coutière

C'est dans les anciens locaux de "Baby love" que Karine Coutière a installé son atelier.

Karine Coutière donne dans le haut de gamme. Elle n'utilise pour cela que des matières premières traitées de manière écologique sans métaux lourds. Ses fournisseurs sont triés sur le volet, le cuir épais de taurillons provient d'Espelette en Pays basque, celui de chèvre et d'agneau, plus souple, provient d'un atelier portugais qui utilise un processus de tannage végétal, et les lacets sont fabriqués à Cholet.

