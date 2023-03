Karyon Food, une plateforme dijonnaise pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Simple d'utilisation et basée sur le principe du "All in One" (tout en un), la plateforme Karyon Food propose aux PME de l'agroalimentaire de retrouver toutes les informations sur l'état de vente de ses produits par les différents distributeurs ou grossistes. Un outil précieux pour lutter contre le gaspillage alimentaire imaginé par la société Karyon à Dijon. Elle compte aujourd'hui six collaborateurs, huit d'ici quelques semaines et 13 d'ici la fin de l'année. Karyon opère une levée de fonds de 500.000 euros qui doit se clôturer au printemps. Cette jeune entreprise qui vient de rentrer dans le Top 100 des jeunes pousses où investir en 2023 de la revue Challenge. Entretien avec Claire Guillet, la fondatrice de Karyon.

ⓘ Publicité

loading

Claire Guillet, fondatrice de Kayron Food à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Karyon Food intervient dans le domaine de la transition alimentaire, c'est à dire ?

Claire Guillet : Aujourd'hui, il n'y a que 2 % des produits qu'on consomme qui sont issus des TPE, PME locales et régionales. Karyon Food s'engage vraiment pour aider ces structures, ces PME à prendre des parts de marché. C'est une énorme transition alimentaire qui est en train de s'amorcer, qui est issue de toutes les crises qu'on a pu traverser ces dernières années. Et il y a notamment une chose qu'il faut savoir sur le marché alimentaire, c'est que les données sont privées. Contrairement au secteur de l'énergie ou du logement, il y a très peu d'échanges de données entre toutes les parties prenantes d'une filière. Ma conviction, c'est qu'on n'arrivera pas à faire émerger des filières plus durables s'il n'y a pas d'échange d'informations, parce que c'est grâce à ces échanges d'informations qu'on peut réduire le gaspillage, permettre une meilleure valorisation et une meilleure rémunération de chaque partie prenante.

Qu'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce domaine ?

Par passion. Je considère que l'alimentation, c'est vital. Je voulais vraiment m'engager pour revaloriser ce bien, le remettre au centre de nos préoccupations et permettre justement à chacun, quel que soit le niveau social, de se nourrir convenablement.

Quel genre d'informations prenez vous en compte ?

On s'intéresse au volume des ventes par produit et par magasin, on restitue ces données à l'industriel qui peut analyser ses ventes et ces données. On les enrichit avec des informations sur la zone de chalandise et le profil de ses clients sur ce magasin ? On leur permet aussi d'intégrer des données internes pour la partie gestion des stocks.

Il y avait une vraie demande de la part des PME et des distributeurs ?

Tout à fait. Côté distributeurs, chaque fois que vous passez en caisse, il y a tout un tas de données anonymisées qui sont collectées par le magasin. Bien sûr, on cherche des partenaires qui valorisent correctement ces données. C'est comme ça qu'on se positionne avec les distributeurs. Côté industriels, c'est une demande. D'une part, parce qu'ils ont un souci de rentabilité qui est fort aujourd'hui. Ils ont besoin d'optimiser au maximum leurs ventes et leur volume. D'autre part, parce qu'une PME a souvent une force commerciale qui est assez restreinte. Donc elle ne peut pas couvrir tout le terrain, aller visiter tous les magasins, et cetera. Karyon Food lui permet donc vraiment de bien piloter sa force de vente et d'indiquer à chaque commercial où il doit aller et quel magasin il doit visiter.

Quel marché visez vous ?

On est déjà bien implantés en France parce qu'on a des clients dans toutes les régions. Notre objectif, c'est de conquérir le marché européen, la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, où il y a un tissu de TPE, PME qui est très dense. Ça représente 70 % des TPE, PME agroalimentaires en Europe. Notre objectif, c'est d'avoir 100 clients à la fin de l'année et d'être le numéro un en Europe d'ici 2027.

Une vue du logiciel Karyon Food sur un ordinateur - Karyon

Comment Karyon Food participe à la lutte contre le gaspillage alimentaire ?

Karyon Food est une plateforme, un logiciel informatique, qui s'adresse aux directeurs commerciaux ou aux responsables commerciaux des industriels agroalimentaires, souvent des PME. Elle leur permet de suivre la vente de leurs produits dans les magasins et d'ajuster les volumes de productions pour éviter les pertes.

"Aujourd'hui, quand une PME vend par exemple à un grand distributeur ou à un grossiste qui fournit un restaurant, elle ne sait pas précisément où ses produits atterrissent. Ça génère des problématiques, parfois de "sur stock", donc on jette les produits. Si on jette les produits, il n'y a pas de nouvelles commandes, donc les produits sont déréférencés. C'est tout un cycle un peu néfaste qui se met en place pour la PME. Karyon Food leur donne de la visibilité sur les différents points de vente où sont proposés leurs produits, si le produit s'écoule bien, etc, ça leur permet d'aller visiter ces points de vente, voir s'il y a des problématiques, et puis aussi d'avoir des échanges fluides avec les distributeurs. Et on sait qu'aujourd'hui c'est une des problématiques de ces structures. Et d'ailleurs ces derniers mois, ça a été vraiment un enjeu primordial d'arriver à avoir des échanges constructifs et collaboratifs avec les distributeurs." précise Claire Guillet.