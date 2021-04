Kayserberg Vignoble et Orbey rejoignent le dispositif "petites villes de demain". La convention a été signée ce mardi, lors de la venue dans le Haut-Rhin de Joël Giraud, le secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Cohésion des territoire. Le but : la dynamisation des centres-bourgs.

Kaysersberg Vignoble et Orbey intègrent le programme "petites villes de demain"

Après Masevaux et Bouxwiller notamment, Kaysersberg Vignoble et Orbey rejoignent le dispositif " petites villes de demain". 31 communes alsaciennes qui se sont portées candidates ont été retenues.

Ce dispositif permettra de dynamiser les centres-bourgs et de s'occuper des logements vacants, comme à Orbey et Kaysersberg. Un millier de communes en France sont concernées, cela représente une enveloppe globale de 3 milliards d'euros sur six ans sur l'ensemble des communes retenues.

Du"cousu main" pour les communes

A Kaysersberg Vignoble, la maire Martine Schwartz se félicite de ce programme. " Cela nous permettra de soutenir les commerces de proximité. Nous devons aussi jongler entre l'habitat permanent et l'habitat touristique. Il faut aussi garder les résidents permanents dans l'hyper-centre en les séduisants avec nos nouveaux projets," se félicite l'élue.

Pour la commune d'Orbey, Guy Jacquet, le maire a déjà des projets : " Pour que notre centre-ville soit plus attractif, on peut créer un concours d'idées pour arriver à attirer de nouveaux commerçants sur notre territoire. Nous souhaitons aussi transformer les logements vacants en habitation pour le logement et la vente, pour attirer de nouveau du monde chez nous."

Pour faire avancer les projets des deux communes, une instance de pilote sera mise en place. "C'est du cousu main pour les communes," a souligné lors de la signature, Joël Giraud, le secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Cohésion des territoire.

