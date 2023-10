King Jouet : l'entrepot à Rives agrandit son entrepôt à Rives, 30 postes de titulaires à pourvoir

King jouet a inauguré l'extension de son entrepôt à Rives. Est ce que vous pouvez un peu nous en dire plus?

Philippe Gueydon : Bien volontiers, c'est un agrandissement de l'entrepôt existant qui comptait 24 000 mètres carrés. On a fait un agrandissement de 18 000 mètres carrés supplémentaires, donc on a maintenant un entrepôt de 42 000 mètres carrés. Ce qui en fait le plus grand entrepôt de France dédié aux jouets.

Est ce que cette nouvelle version de cet entrepôt sera sera opérationnelle pour ce Noël ?

Alors elle l'est. Le site a été livré en milieu du premier semestre de l'année 2023 et donc derrière, on l'a rendu opérationnel de manière à être prêt pour cette saison de Noël qui est devant nous.

On imagine que le nombre d'emplois va aussi augmenter?

Ah clairement ! sur le site de Rives, on est en permanence sur maintenant 81 collaborateurs et on monte à 280 sur le pic de Noël qui va être dans quelques semaines. On était précédemment aux alentours de 150 personnes. Donc on en double pas, mais quasiment des effectifs sur le site.

C'est un peu une nouvelle étape dans l'histoire de l'entreprise?

Alors ça marque une étape importante par rapport à ce qu'a été le développement de l'entreprise ces dernières années. Le fait d'avoir repris une enseigne qui était Maxi Toy, l'ensemble des magasins maintenant sont sous enseigne King Jouet. Et puis, c'est aussi une étape d'attachement à son territoire parce que c'est un entrepôt unique qui dessert 380 magasins au global, une grosse majorité en France. Et on a aussi des magasins maintenant en Belgique, en Suisse. Et il ne faut pas oublier aussi sur l'international, avoir une pensée pour nos affiliés du Maroc. Le pays a été lourdement touché. Semaines, donc il y a plus d'une dizaine de magasins King Jouet au Maroc dont tous ces magasins sont desservis à partir de cet entrepôt basé dans le département de l'Isère, sur la commune de Rives.

Et peut-être petit mot peut être sur les jouets de Noël? Là, on est début octobre. J'imagine que ça s'accélère de plus en plus?

On a notamment en effet sur la partie amont approvisionnement, une vraie accélération. C'était déjà le cas sur septembre. On va dire que le gros de nos approvisionnements est maintenant. Cet entrepôt sert aussi pour toutes les commandes. Dans notre site internet, ce sont plus de 600 000 commandes avec des gros chiffres, 600 000 commandes par an qui sont traitées sur cet entrepôt de riz. Voila, on arrive sur des pics qui vont situer autour du Black Friday où on prépare plus de 24 000 commandes de commandes par jour.