Kingersheim, France

Une collecte de fonds via la plate-forme kiss kiss bank bank vient d'être lancée par l'Envol, l'épicerie solidaire de Kingersheim. (Vous pouvez faire vos dons via le lien)

L'idée est de financer des actions en direction des plus démunis qui fréquentent l'épicerie solidaire, pour qu'ils fassent des économies de chauffage, un budget qui est lourd pour les familles qui ont peu de moyens.

Objectif : récolter 2.100 euros d'ici le 28 février

La collecte vient d'être lancée il y a quelques jours, chacun peu donner en fonction de ses moyens : 5 ou 10 euros, voir plus. "Si les dons sont à plus de 40 euros, nous on vous propose de vous fabriquer des produits d'entretien ménagers et écologiques, en plus cette somme est déductible des impôts, "souligne Caroline Salvi, la responsable de l'épicerie solidaire de Kingersheim, qui a lancé l'idée.

Plusieurs réunions sont programmées pour les personnes en difficulté explique Caroline Salvi Copier

Le compte à rebours est lancé pour Caroline Salvi © Radio France - Guillaume Chhum

Des premières actions seront menées fin février, début mars

Si la somme est réunie, les spécialistes de l'association Alter Alsace Energies interviendront. Ils organiseront des réunions d'information sur comment faire des économies d'énergie, un diagnostic sera également proposé dans les logements des personnes concernées pour apporter des conseils et un accompagnement sera aussi proposé aux familles.

Toute l'année,l'épicerie solidaire de Kingersheim aide 80 familles, soit 200 personnes au total. Des personnes en difficulté qui peuvent acheter des produits alimentaires et payent 10 à 30% de leur valeur.

Reportage et explications sur cette collecte participative Copier