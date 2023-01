Kitiwaké, une marque écoresponsable pour le yoga et le Pilates, made in Isère

Kitiwake, c'est une petite mouette intrépide qui vit dans le Grand Nord. Elle a donné son nom à l'entreprise de Cannelle Vigroux. La jeune femme, passionné de sport et styliste de formation, a créé sa marque il y a quatre ans.

ⓘ Publicité

Décrivez-nous votre marque, Kitiwaké.

C'est une marque de vêtements pour les pratiques douces, comme le yoga ou le Pilates, écoresponsable, créée par des femmes pour les femmes.

Cela fait quatre ans que vous existez. Au départ, vous étiez à Paris. Là, vous venez de vous installer en Isère. C'est vous qui dessinez ces modèles ?

Exactement. je suis styliste-modéliste, c'est mon métier. Ensuite, je fais tester les vêtements par ma Team Lab. Ce sont des femmes, professeurs de yoga ou de Pilates, des danseuses professionnelles avec qui on échange autour de leurs besoins spécifiques. Et ensuite, on lance la production. Et je vais bientôt proposer sur mon site un espace de cocréation pour que les femmes dessinent elles-mêmes les vêtements qu'elles aimeraient porter pour pratiquer leurs activités.

Quel type de vêtements ?

Ce sont surtout des leggings et des brassières. Parce que c'est important d'avoir un vêtement qui accompagne parfaitement la pratique. Mais on peut aussi courir avec, faire de l'escalade, enfiler le legging sous le pantalon de ski..

Kitiwaké est une marque imaginé par une femme pour toutes les femmes !

Alors, avec quelles matières fabriquez-vous ces vêtements ?

Dès le départ, j'ai voulu que la marque soit écoresponsable. On utilise des matières qui sont recyclées et recyclables à vie, certifiées Econyl. Econyl, cela veut dire régénérer des matières. Donc on récupère des filets de pêche, des vieilles moquettes, des déchets en usine. Tout cela est régénéré pour faire un polyamide qui soit recyclé et recyclable à vie. Donc c'est intéressant parce qu'on rentre dans un processus d'économie circulaire. Et puis on va aussi chercher des matières biosourcées fabriquées à partir de l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est assez génial parce que c'est une graine qui pousse en zone aride, avec peu d'eau. Et avec cette huile, on arrive à produire un polyamide. Sauf que ce n'est pas un polyamide issu du pétrole, c'est vraiment biosourcé. Et cela a les mêmes spécificités techniques qu'un polyamide, donc c'est respirant, extensible, avec une belle opacité. Et cette matière est hyper agréable à porter. On a vraiment la sensation d'une seconde peau.

Où faites-vous fabriquer vos vêtements ?

Au Portugal, dans des ateliers audités. L'idée, c'est que ce soit produit pas très loin et que ce soit aussi produit dans de bonnes conditions, tant sur les critères sociaux qu'environnementaux.

Où peut-on trouver vos vêtements ?

Majoritairement sur Internet, sur notre e-shop. Puis vous allez aussi nous retrouver en physique dans des studios de Pilates, comme ici dans la région, à Montbonnot, dans la vallée du Grésivaudan. Les prix vont de 55 € à 139 €. C'est parce que la matière première est chère. Mais je trouve que cela vaut le coup d'investir un petit peu dans un vêtement biosourcé, écoresponsable, qui dure longtemps. Cela a du sens.