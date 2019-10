Knauf Illange : des sourires et des sifflets pour l'inauguration de l'usine contestée

Un peu plus d'un an après avoir été annoncée, l'usine Knauf Insulation d'Illange a été inaugurée en grande pompe hier mardi, en présence de nombreux représentants du groupe allemand et d'élus locaux. Le site, qui produit de la laine de roche et ambitionne d'employer 123 personnes, reste contesté.

Plus d'un an après l'annonce de sa construction, le 29 mai 2018, l'usine Knauf Insulation d'Illange (Moselle) a été officiellement inaugurée, hier mardi. Pour l'occasion, le groupe allemand avait convié de nombreux élus locaux et représentants de l'Etat, ainsi qu'une bonne partie de son équipe dirigeante.

Et pour cause : pour Knauf, le site d'Illange se place résolument sous le signe de l'excellence. "C'est notre usine la plus hi-tech, se réjouit le directeur de la division isolation pour l'Europe de l'ouest, Mark Leverton. Je suis très heureux et aussi fier. C'est un achèvement, certes, mais c'est surtout le début d'une montée en puissance industrielle." En effet, l'usine est toujours en rodage et la production en tant que telle ne démarrera que dans les prochaines semaines. En tout, 110 millions d'euros ont été investis sur le site, et ses dirigeants estiment à 20 millions ses retombées économiques annuelles.

Une cheminée de 60 mètres de haut

Principal point mis en avant par les dirigeants de l'entreprise, le respect des normes environnementales imposées à Knauf. La société vante ses procédés innovants qui lui permettent de réduire notamment ses émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère (-23% depuis 2010). Le groupe allemand précise avoir également recruté principalement des salariés originaires du territoire, dont 5 habitants de la commune d'Illange.

L'heure est donc aux sourires et à la satisfaction pour l'état-major de Knauf, mais aussi pour les élus locaux. Au premier rang desquels Patrick Weiten, le président du Conseil départemental, qui s'est beaucoup investi dans l'arrivée du groupe à Illange. "Aujourd'hui on crée une richesse, on crée de nouveaux emplois, on installe Knauf dans le tissu industriel de Moselle, aux côtés de PSA, d'ArcelorMittal ou encore de Mercedes Benz. Cette unité industrielle est de grande qualité !"

Les dirigeants de Knauf, les élus locaux et le préfet de Moselle ont coupé le ruban lors de l'inauguration. © Radio France - Cédric Lang-Roth

110.000 tonnes de laine de roche produites par an

Sauf que de l'autre côté de la grille, tenus à bonne distance par un imposant cordon de gendarmes, les opposants à Knauf ont un tout autre regard sur la situation. "Pendant que les élus et promoteurs de cette usine polluante font la fête pour se féliciter de leur brillante réussite, nous allons leur montrer que nous ne sommes toujours pas d'accord pour prendre sur la figure divers déchets et poisons", lance Guy Vignard, le président de Stop Knauf Illange.

L'association, constituée après l'annonce de l'installation de l'usine, revendique 500 adhérents et à déjà fait parler d'elle à de nombreuses reprises. "Nous, on n'a rien demandé, et d'un seul coup on a une immense cheminée devant nos fenêtre, à proximité immédiate d'une école. Vous trouvez ça normal ?" Cette Illangeoise a presque les larmes aux yeux quand elle nous explique pourquoi elle s'investit contre Knauf. Deux recours sont encore en train d'être instruits par la justice administrative à Strasbourg.

Des opposants déterminés

Stop Knauf Illange évoque un risque écologique tout d'abord, mais aussi sanitaire pour 100.000 personnes dans la zone de l'usine. Sans oublier des biens immobiliers dévalués en raison de la proximité du site. De son côté, Knauf préfère jouer l'apaisement. L'entreprise affirme être dans les clous et va organiser des visites de la ligne de production pour "rassurer". D'ailleurs, alors que ce n'était pas prévu au programme officiel, le grand patron du groupe, Thies Knauf, a pris quelques minutes avant de partir pour discuter avec les opposants. Visiblement, ces derniers n'ont pas été convaincus.