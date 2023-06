Knauf Industries veut fermer son site de Rhinau

Knauf Industries annonce dans un communiqué publié ce mardi son intention de fermer cinq sites en France dont celui de Rhinau dans le Bas-Rhin. Cela concerne 27 salariés en Alsace.

La direction évoque des "difficultés économiques"

La direction de ce spécialiste des emballages et des pièces techniques en plastique met en avant les répercussions de la pandémie de Covid-19 et les coûts de l'énergie pour expliquer ses difficultés économiques. Le siège du groupe situé aussi en Alsace à Wolfgantzen n'est pas concerné. Les quatre autres sites touchés sont Pithiviers, Vendargues, Saint-Sauveur-d'Aunis et Duclair. Des négociations sont prévues à partir de vendredi.