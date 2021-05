Koboon : le restaurant rémois au succès fulgurant

Koboon Street Food Thaï Raffinée, plus connu sous le nom de Koboon, est un restaurant réputé à Reims. Il n'aura fallu que deux ans à ses créateurs, Mounir Habet et Oth Sombath, un des cinq plus grand chefs thaï au monde, pour s'étendre sur le territoire national.

Sous le néologisme Koboon, se cache un restaurant de cuisine thaïlandaise. Créé en 2019, le restaurant compte aujourd'hui plus d'une centaine de clients par jour, dont le ticket moyen est d'environ 16 euros.. Connue comme le premier concept de street food thaï raffiné, l'enseigne a rencontré le succès dès son ouverture avec un premier chiffre d'affaires plus que rassurant.

Pour Mounir Habet, co-créateur de Koboon, "la première année, qui n'est pas une année complète, fut une très belle surprise. On a approché les 900 000 euros de chiffre d'affaires. Ca ressemble au business plan qu'on avait effectué avant. On n'y croyait pas de trop mais ça a été une belle surprise."

Intérieur d'un restaurant Koboon - Cookheure

Même si les livraisons représentent 50% des ventes, le confinement et le couvre-feu ont eu des effets négatifs sur la clientèle du restaurant et, logiquement, sur le chiffre d'affaires durant cette période. Mounir Habet reconnaît qu'"il a diminué un peu car, forcément, il y a une disparition naturelle que nous avions en sur place. En revanche, la part du "emporté" et de la livraison nous a permis d'avoir une activité plus que raisonnable."

Le patron de l'enseigne ajoute que "le chiffre d'affaires a diminué de _35 à 40%_". Il se veut rassurant en précisant que malgré cette baisse de rentabilité, "nous avons conservé tout notre personnel en cuisine. On a simplement mis une personne en chômage partiel. " Malgré ces difficultés, le restaurant voit chaque jour sa popularité grandir, preuve en est avec le nombre de demandes exponentiel pour accéder à la franchise.

Nous recevons entre 30 et 50 demande de franchise par semaine.

Mounir Habet souligne qu'il reçoit en moyenne "entre 30 et 50 demandes de franchise par semaine. Sur cette première année, on a une _dizaine de signatures_. En 2022, on en a un peu plus, et là, en ouverture prochaine, pas très loin de chez nous, il y aura Nancy, Troyes, Vélizy Villacoublay, et Paris. "

La marque Koboon tend à s'étendre en Europe et outre-Atlantique puisque son co-créateur évoque les différentes demandes venues de "Belgique, de Suisse, et dans les Dom Tom." Concernant les commissions que prend Koboon sur les franchises, la transparence est de mise pour Mounir Habet. "La moyenne de pourcentage en France dans le secteur de la restauration est _entre 6 et 9%_. Il n'y a aucune mise minimum sur les frais d'entrée mais il y a une moyenne autour de 20 000 euros."

L'enseigne Koboon parie sur l'avenir. Elle est, pour le moment, principalement répartie dans la région Grand Est avec une dizaine de franchisés. En 2022, l'enseigne prévoit d'accélérer sa croissance avec près de dix franchisés supplémentaires hors de la région.

