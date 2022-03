A Dijon la société Koesio accompagne les entreprises à dématérialiser leurs documents

Dans la nouvelle éco on vous présente Koesio, une société spécialisée dans la digitalisation des documents des entreprises. Présente à Dijon avec 14 salariés, elle possède une dizaine d'agences dans notre région et 110 collaborateurs. Et elle affiche de nouvelles ambitions en Côte-d'Or. Entretien avec Roland Girard son directeur général en Bourgogne-Franche-Comté.

France Bleu Bourgogne : qu'est ce que ça veut dire digitaliser des documents pour les PME ?

Roland Girard : Cela veut dire tout simplement supprimer les documents papier qui circulent entre les services ou qui sont entrant ou sortant dans une entreprise et ou chez un professionnel.

FBB : Qui sont vos clients, par exemple ici en Côte-d'Or? Est-ce que c'est varié ? Est-ce que ça concerne seulement le monde professionnel ? Est ce qu'on a aussi du grand public ?

R.G : Déjà on n'a pas de particulier mais on va retrouver des collectivités, des mairies, des comités d'agglomération. On va travailler avec des professions libérales comme des cabinets d'avocats. On va plutôt être sur sur des PME sur le bassin de Dijon.

FBB : Qu'est ce que les entreprises vous demandent de digitaliser? Est ce qu'on est sur des tickets restaurant, des feuilles de paie, des relances de factures ?

R.G : Tout d'abord, ce sont des lois qui arrivent du gouvernement, qui demandent la dématérialisation de la facturation auprès des administrations. Finalement, on suit des lois qui font avancer le besoin. Et puis la créativité des développeurs comme nous.

FBB : Cela veut dire que ça crée du stockage, du coup où est-ce que ces documents se retrouvent ? C'est vous qui êtes chargé de la sécurisation de ces documents ?

R.G : Exactement. Ils vont plutôt être sécurisés dans le cloud, dans des interfaces extérieures, sur des serveurs data et de moins en moins en local dans l'entreprise.

FBB : Cette sécurité, elle coûte cher ?

R.G : Non, c'est beaucoup moins onéreux que d'avoir des salles d'archives. Traditionnellement, on assure, on entretient, on sécurise, on va dire matériellement. La data est beaucoup moins lourde et beaucoup moins chère qu'un document en papier matériel.

FBB : Ça représente combien dans le budget, par exemple, d'une petite PME ?

R. G: Le budget est plutôt autour de 3 à 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise, mais il est en constante évolution parce qu'on sécurise de plus en plus. Et puis, on y intègre de plus en plus de flux de documents. On a commencé il y a plus de dix ans avec des factures de fournisseurs et puis là, on est à la fiche de paye et ça fait tâche d'huile, on dématérialise de plus en plus l'ensemble des documents chez les professionnels.

FBB : Par exemple, en Côte d'Or, vous avez combien de clients ?

R.G : Alors on a un peu plus de 600 clients sur Dijon et sa périphérie. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, on est autour de 5.000 clients. Il faut qu'on arrive à 1.500 clients sur le bassin dijonnais côte d'orien dans les deux à trois ans à venir maximum. Mais c'est un objectif tout à fait réalisable.

FBB : Vous allez recruter à très court terme sur Dijon ?

R. G : Nous sommes présents sur deux agences que l'on va regrouper dès le mois prochain, ce qui crée forcément des embauches sur de nouveaux postes continus. Cet agrandissement de notre activité autour des métiers impression, d'informatique et télécoms.