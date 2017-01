L'A20 bloquée par les salariés de GM&S Industry

Les salariés de GM&S Industry ont décidé de bloquer l'A20 au niveau des diffuseurs de Saint-Maurice-La Souterraine. Cette nouvelle action des salariés a lieu en même temps qu'une réunion avec PSA à Bercy, mais sans les représentants de l'usine de l'ouest de la Creuse.

Ils passent une nouvelle fois à l'action. Des salariés de GM&S Industry bloquent depuis 10H30 ce lundi les accès de l'A20 à hauteur de Saint-Maurice-La Souterraine. Impossible de sortir ou de rentrer sur l'autoroute, mais des déviations sont en place.

Des dizaines de voitures viennent de quitter la Souterraine en direction de l'A20. #mobilisation GM&S pic.twitter.com/JB4pcsjgpN — France Bleu Creuse (@FBCreuse) January 23, 2017

Les salariés du sous-traitant automobile de La Souterraine, qui emploie 282 personnes, ne baissent pas les bras. Leur usine est en redressement judiciaire depuis le 2 décembre dernier.

Une semaine cruciale

C'est une semaine importante qui commence pour les GM&S, deuxième plus gros employeur privé de la Creuse. La manifestation de ce lundi a lieu en même temps qu'une réunion à Bercy entre PSA, le principal client du site creusois, le ministère de l'Economie et l'administrateur judiciaire, mais sans les représentants du personnel, ce qui explique le blocage pur et simple de l'A20 au lieu d'un barrage filtrant au niveau des ronds-points de La Croisière.

Vendredi, le tribunal de commerce de Poitiers doit se prononcer sur l'avenir de GM&S Industry, la liquidation judiciaire n'est toujours pas écartée.