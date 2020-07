L'A45 enterrée cette semaine : le combat d'une vie de Pascal Garrido, ancien maire de La Talaudière

La DUP rendait possible la construction de ce tronçon autoroutier entre Brignais et la Fouillouse, supposé alléger le trafic sur l'A47 entre Givors et Saint-Étienne, rapidement saturée et régulièrement coupée au moindre accident. Malgré une tentative de relancer le projet pendant le confinement, les partisans de l'A45 ont perdu la partie et les opposants jubilent. C'est donc le cas de Pascal Garrido, l'ancien maire de la Talaudière, engagé contre cette autoroute depuis toujours : "C'était mon combat principal. Il y en a eu d'autres mais avec une durée et une importance comme celui-ci, je n'en vois pas d'autres. Chaque jour qui passait il y avait sa nouveauté. C'est une sorte de jouissance d'arriver au terme d'une démarche qui m'a occupé pendant près de 40 ans. C'est grâce à tout un mouvement. J'ai participé par exemple à toutes les manifestations du Collectif Anti-A45 à St-Maurice-Sur-Dargoire, à Mornant, à Saint-Etienne, à La Talaudière. Une autoroute payante, pour aller de la Fouillouse à Brignais, pour un cout d'1,5 milliards d'euros, c'était une connerie de première grandeur. Aujourd'hui, je passe à autre chose. Il y a tant d'autres sujets, d'autres bêtises auxquelles s'opposer !"