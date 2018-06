Villedieu-les-Poêles, France

L'avenir de l'abattoir de porcs AIM Group et ses 235 salariés pourrait se jouer le mercredi 4 juillet : ce jour là, le tribunal de commerce de Rouen doit examiner les offres de reprise. Il n'en reste plus qu'une, celle d'un collectif d'éleveurs bretons qui souhaiterait avoir son propre outil d'abattage. L'autre repreneur potentiel, un homme d'affaire franco-israélien, s'est retiré.

L'offre des éleveurs bretons prévoirait, pour l'instant, la reprise d'au moins 160 salariés sur les 235 et de l'activité abattage, production et conditionnement. Mais il reste des inconnues : Quid de la partie commerciale ? Quid du financement de cette offre? Les représentants des salariés ont pu rencontrer ces repreneurs potentiels il y a quelques jours et attendent maintenant d'en savoir plus lors de l'audience du 4 juillet. D'ici là, la procédure de redressement judiciaire, commencée le 4 avril, se poursuit.