L'abattoir de Bègles : "Un abattoir artisanal et de proximité"

Le groupement des éleveurs de gironde a pris l'initiative il y a 2 ans d'ouvrir un abattoir de proximité à Bègles. Une nécessité pour les nombreux éleveurs de Gironde qui depuis 2011 devaient se rendre à Bazas ou à Bergerac, en Dordogne, à plus de 100 Km de Bordeaux pour tuer leurs bêtes. Une situation peu adaptée pour le bien être des animaux et de la planète. Mais aujourd'hui avec leur abattoir flambant neuf les éleveurs sont fiers de proposer "le circuit de production et de distribution le plus court de France", explique le directeur de l'établissement, Philippe Nompeix. L'abattoir est un "outil à taille humaine qui met la sécurité des bêtes et des travailleurs au premier plan", explique le président du groupement des éleveurs girondins, Serge Chiappa. Ce qui permet une production "artisanale et respectueuse des conditions animales."

C'est dans une grande pièce grise remplie de machines. Au milieu du bruit et de l'odeur du sang que les 8 employés de l'abattoir s'activent à la mise à mort d'un bœuf. Le déroulé de l'opération est surveillé par le directeur Philippe Nompeix. Ici tout est fait pour que "les bêtes meurent dans les meilleures conditions", explique Philippe un employé de l'abattoir. Les conditions de travail des employés sont aussi prises très au sérieux. Pour le directeur tout ça est possible grâce à la petite taille de l'établissement. Aujourd'hui l'abattoir de Bègles produit 550 tonnes de viande par an.

C'est une quantité très faible, limitée par une cadence de trois ou quatre animaux tués par heure… contre 50 dans les plus grosses structures. Mais aujourd'hui l'abattoir compte bien développer sa production. Et pour ça rien de bien compliqué, il suffit d'augmenter le nombre de jours d'abattage dans la semaine. Aujourd'hui il n'y en a que trois : le mardi pour la viande ovine, le mercredi et le jeudi pour la viande bovine. En passant à quatre ou cinq jours d'abattage dans la semaine l'abattoir pourrait rapidement atteindre son objectif de 850 tonnes voire de 1000 tonnes de viande par an.