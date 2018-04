Villedieu-les-Poêles, France

Très endettée, l'entreprise AIM Group à Ste-Cécile, près de Villedieu-les-poêles, est à nouveau dans la tourmente, trois ans après la reprise par une partie des salariés et l'aide financière des collectivités - Département, Région et Caisse des dépôts et consignation. Le tribunal de commerce de Rouen a placé l'abattoir en redressement judiciaire, ce mercredi 4 avril 2018.

Cela signifie que l'activité est maintenue pour le moment pour les 226 salariés du site et que des repreneurs potentiels peuvent se positionner. Un nom circule, celui de la marque de consommateurs "c'est qui le patron ?", pour la fabrication de saucisses, mais il n'y a rien de concret pour l'instant.

"C'est une épée de Damoclès, mais cette décision montre que la poursuite de l'activité est sans doute jouable sous certaines conditions, commente Philippe Gosselin, député de la circonscription de Saint-Lô et Villedieu, même s'il y a certainement encore beaucoup de questions autour de l'adaptation de l'outil, de sa modernisation et de son dimensionnement."