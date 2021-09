L'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais va s'agrandir d'ici 2023

L'abattoir Tradival, situé à Fleury-les-Aubrais, fait peau neuve. Les travaux, en partie financés par le plan de relance de l'État, permettra notamment de moderniser et d'agrandir le site. Ce mardi avait lieu la pose symbolique de la première pierre.

Pendant un peu plus d'un an, l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais va faire peau neuve. Des travaux de rénovations sont lancés depuis le mois d'avril pour moderniser mais aussi agrandir le site. D'ici début 2023, date estimée de la fin des travaux, il s'agrandira de 3.000 mètres carrés supplémentaires. Une restructuration en partie financée par l'Etat, dans le cadre du plan de relance. Sur les 16 millions d'euros investies dans ce projet par la SICAREV, la coopérative propriétaire de l'abattoir, l'État en finance deux millions.

La totalité de l'abattoir n'est pas concerné par les travaux de modernisation. Seules trois zones vont être modifiées et/ou agrandies : la zone des frigos, celle du travail des abats et toute la zone porcherie. - Tradival

15% de rendement supplémentaire

Parmi les nombreux enjeux de cette modernisation de l'abattoir, il y a celui de la compétitivité du site. "Ce site avait besoin d'un projet de modernisation pour pouvoir dynamiser la filière porcine régionale", affirme Philippe Dumas, président de la SICAREV. Au-delà du rayonnement régional, la coopérative cherche aussi à étendre la compétitivité de Tradival à l'international. "Les travaux nous permettront d'aller chercher l'Asie, entre autres, qui est un marché porteur dans la filière porcine."

Grâce à l'agrandissement des locaux, Tradival pourra améliorer son rendement. "Quand on investit des sommes importantes, c'est forcément dans l'objectif d'augmenter les volumes à l'horizon de deux ans et demi voire trois ans", reconnaît Ludovic Paccard, directeur général de la SICAREV. "Pour un site comme celui de Fleury-les-Aubrais, ça peut être de l'ordre de 15% des volumes en plus."

Ludovic Paccard, directeur général de la SICAREV (à gauche) et Philippe Dumas, président de la SICAREV, participent à la pose de la première pierre sur le chantier de l'abattoir Tradival. © Radio France - Cécile Da Costa

Limiter la pénibilité au travail

Parmi le cahier des charges imposé par le plan de relance, qui permet de financer les travaux, il y a la question du bien-être au travail. Pour y répondre, le projet de modernisation de Tradival prévoit notamment la robotisation de certaines tâches. "Notamment sur ce qu'on appelle la ligne d'habillage, où la cadence est importante et où on a du mal à attirer et fidéliser des salariés sur ce genre de postes", poursuit Ludovic Paccard. "Il y a des postes qui vont disparaitre."

Mais dans le même temps, de nouveaux postes devraient être créés, notamment dans la maintenance de ces nouvelles machines. "L'équilibre de l'emploi devrait être conservé", assure le directeur général du site qui emploie actuellement 450 salariés. De même, pendant les travaux, la production de l'abattoir n'est pas perturbée.

Garantir le respect des animaux

L'autre grand volet de cette restructuration, c'est la question du bien-être animal. "Actuellement, le site de Fleury répond à la réglementation en terme de densité des animaux", précise Ludovic Paccard. Parmi les grands travaux de ce chantier, il y a la refonte totale de la zone porcherie avec la mise en place de quais de déchargement couverts, "pour protéger les animaux de la pluie, du vent, du froid", détaille le directeur général de la SICAREV.

"Ensuite dans tout ce qu'on appelle la phase d'amenée vers le poste d'anesthésie, on met en place des barrières automatisées qui poussent doucement les animaux, donc il n'y a plus la main de l'homme." En parallèle, des caméras seront aussi installée au niveau de la zone de déchargement des animaux, à l'entrée de l'abattoir.