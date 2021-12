L'Abrapa recrute des bénévoles pour tenir compagnie aux personnes âgées isolées

L'association d'aide et de services à la personne du Bas-Rhin recherche de jeunes bénévoles pour renforcer ses équipes. De plus en plus de personnes âgées isolées ont besoin de leurs services, et les volontaires viennent à manquer.

L'Abrapa a besoin de sang neuf. Une des missions de cette association qui oeuvre dans le Bas-Rhin est de venir en aide à nos aînés les plus isolés et les plus fragiles. Les quelque 300 bénévoles de l'Abrapa dans le Bas-Rhin leur apportent un peu de chaleur humaine en Ehpad, résidence senior ou à domicile. Des animations, des sorties, ou simplement un brin de causette pour rompre l'isolement.

L'Abrapa recherche des jeunes actifs ou étudiants pour grossir les rangs de leurs équipes de bénévoles, comme Guenoëlle. La jeune femme de 24 ans s'est impliquée dans l'association alors que les confinements la privaient de son activité professionnelle dans l'hôtellerie à Strasbourg. "J'en avais un peu marre", confirme-t-elle. Toutes les semaines, Guenoëlle passe un peu de temps aux côtés de Doris, une octogénaire strasbourgeoise, à domicile ou par téléphone. "C'est une dame qui souffre énormément de la solitude. Je suis un peu comme une confidente. C'est gratifiant de savoir de se dire qu'on peut redonner le sourire à quelqu'un", livre-t-elle.

Une cinquantaine de personnes âgées isolées

A Strasbourg, l'association coordonne une trentaine de bénévoles à domicile comme Guenoëlle. Pour le compte de l'Abrapa, Gina Semitela les recrute, les oriente vers une formation puis créé ces binômes bénévoles-séniors, à domicile. Selon la responsable, il y trop peu de bénévoles intervenant à domicile. "Nous avons des demandes que nous ne pouvons pas honorer, explique-t-elle, chaque bénévole suit une personne âgée mais je ne vous cache pas que nous avons une cinquantaine de personnes qui ont besoin de visites."

Cette pénurie s'explique par le recul du nombre de bénévoles, découragés et éloignés du monde associatif par les confinements successifs, mais également par le maillage et une veille plus étroite de l'Abrapa. Grâce à un partenariat avec la ville de Strasbourg, l'association a accès aux fichiers téléphoniques "Canicule", qui recensent les personnes âgées isolées ou vulnérables.

Si la situation sanitaire continue à se détériorer, et si les directives sanitaires gouvernementales l'imposent, l'Abrapa pourrait renoncer aux visites à domicile pour recourir uniquement aux rendez-vous téléphoniques pour conserver le lien avec nos aînés.