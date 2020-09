L'absentéisme se stabilise après deux ans de hausse, mais il augmente fortement chez les jeunes

L'absentéisme de plus de trois mois des salariés de moins de 40 ans bondit de 34% en deux ans selon le 12e baromètre de l'absentéisme et de l'engagement publié mercredi. En revanche toute tranche d'âge confondues le nombre d'arrêt maladie se stabilise après deux ans de hausse.

L'absentéisme ne progresse plus en France, sauf chez les jeunes. Il atteint 18,7 jours d'absence par an et par salarié en moyenne. C'est le principal enseignement du baromètre publié ce mercredi pour la douzième année par le cabinet conseil Ayming (en partenariat avec AG2R-La Mondiale).

Forte hausse de l'absentéisme de longue durée chez les jeunes

Si l'on observe une stabilisation de l'absentéisme en 2019 avec même une baisse dans le secteur du commerce (-9%), de l’industrie (-9%) et de la santé (-8%), il progresse (9%) dans le secteur des services. Mais c'est surtout les longs arrêts de travail de plus de trois mois, chez les moins de 40 ans qui fait un bon avec une progression de 34%. Le stress est l'une des causes de cette hausse souligne les auteurs de l'étude. La génération actuelle, attentive à son bien être au travail n'est pas prête à sacrifier sa santé en travaillant. La quête du sens est devenu une priorité.

Femmes, intérimaires

Quel que soit l'âge, c'est pour les salariés en temps partiel que le taux d'absentéisme est le plus élevé et il augmente (de 5,6% à 5,85% en 2019). Il est aussi plus important pour les femmes que pour les hommes. Elles restent plus exposées aux emplois précaires les moins qualifiés. En plus, elles gèrent pour une majorité d’entre elles, les charges familiales.

L'absentéisme, un engrenage

L’état de santé reste la première cause des absences de longue durée (plus de 90 jours), devant les facteurs professionnels, mais l'étude note qu'une dynamique se met en place au sein d’une entreprise lorsque l’absentéisme s’y développe. Plus un salarié est absent, plus il risque de se ré-absenter. 41 % des salariés absents en 2019 se sont absentés plus d’une fois. Une mauvaise gestion de la réintégration des salariés après un arrêt maladie entraîne de nouvelles absences dans 19% des cas, et même 46% pour les arrêts de plus de trois mois.

La moitié des arrêts pourraient être évités

La moitié des salariés estiment qu’ils auraient pu éviter leur absence si leur entreprise avait accepté d'aménager leurs horaires ou leur poste de travail. Pour prévenir l’absentéisme, l'étude met en avant le dialogue à instaurer entre le manager et son collaborateur pour trouver des solutions communes. Pour améliorer sa santé et son bien-être au travail, la moitié des salariés estime qu'il est nécessaire d'améliorer son hygiène de vie, solliciter son manager, mais aussi son médecin plus précocement en cas de difficulté.