L'Académie des Métiers de l'Autonomie en Corrèze est lancée pour recruter des aides à domicile.

Comme tous les départements où le nombre de personnes âgées croît, le besoin en aides à domicile augmente d'années en années en Corrèze. C'est ce qui a poussé le Département à mettre sur pied l'AMAC, l'Académie des Métiers de l'Autonomie en Corrèze. "Il y a 30 % des aides à domicile qui vont partir en retraite dans les 5 ans" précise Pascal Coste, le président du Conseil départemental. Il faudra une centaine de recrutements par an pour compenser. Et ajoute-t-il "il y a besoin à peu près de 50 à 80 personnes pour faire face à l'accroissement des besoins".

Des personnes vite reparties

La difficulté est que le métier attire peu et que souvent ceux et celles qui s'y engagent en repartent très vite. Charlotte Jeannot, qui dirige l'AVEC en Corrèze, explique que souvent "les gens ne se rendaient pas compte des difficultés. Elles faisaient une ou deux journées, au bout d'une semaine elles partaient". L'idée a été de changer d'approche en allant solliciter des personnes ayant cette valeur, cette envie de s'occuper de l'autre plutôt qu'en les attendant explique Sylvie Papon, directrice de l'autonomie au Conseil départemental. "On a élaboré avec les SAAD (Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile, NDLR) comment on pourrait trouver des gens qui pourraient rester dans ce métier (...) On travaille vraiment sur du sourcing ciblé". Ces personnes ainsi repérées sont appelées des "pépites".

Des ambassadrices et des tutrices

Ensuite, et c'est l'originalité du dispositif, ces personnes sont immergées dans le métier auprès d'ambassadrices, elles-mêmes aides à domicile, qui leur en montrent les réalités, bonnes et mauvaises. Puis après deux jours de formation, elles sont accompagnées dans leur début par une tutrice, également professionnelle. Et enfin elles bénéficient d'une formation continue d'un an. Le tout est pris en charge par le département. Ce sont donc des personnels plus sûrs de leurs choix et mieux armés qui peuvent être recrutés par les SAAD. Et ça marche déjà très bien. Quatre mois après son lancement l'académie a permis le recrutement de 23 aides à domiciles.