L'accès aux soins des personnes précaires fortement limité par la crise sanitaire

Le 17 octobre, c'est la Journée mondiale du refus de la misère. L'occasion pour les personnes démunies de prendre la parole sur leurs conditions de vie. À l'hôpital de Chambéry, soignants et patients précaires expliquent comment la crise sanitaire a limité l'accès aux soins des plus pauvres.

Au service de la PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé), Olivia Dufour prend courageusement la parole. Le coronavirus a eu un impact important sur le suivi médical de cette jeune femme précaire.

Je suis diabétique : pendant le confinement, les soins c'était difficile, surtout pour les déplacements, et puis parce que je me suis retrouvée un peu seule...

À l’hôpital de Chambéry, pendant le confinement, peu de gens arrivaient à trouver le chemin de la PASS, le service destiné aux plus démunis. Christiane Beget, infirmière, explique comment son équipe s'est adaptée pour rester au contact des patients.

La PASS s'est organisée pour toujours recevoir les personnes : on a déporté une grande partie de nos consultations à l'hôpital sur la PASS externe, et tous les jours de la semaine on pouvait recevoir des gens qui avaient des demandes de santé