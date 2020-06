L'accord commercial entre Saint-Gobain PAM et un sous-traitant chinois inquiète les salariés

L'usine Saint-Gobain PAM - dernier haut-fourneau de Lorraine qui fabrique des tuyaux en fonte et des plaques d'égouts à Pont-A-Mousson.

Une note d'information, adressée mardi par la direction, a averti les salariés d'un nouveau partenariat. Saint-Gobain PAM, spécialiste des canalisations, a signé un accord commercial avec un sous-traitant chinois, Haoyu Rizaho. Ce producteur fournira des tuyaux de gros diamètre à bas coût, pour le vendre en premier lieu au marché chinois.

Ces produits ne sont plus vendus par Saint-Gobain depuis 2017 et la fermeture de l’une de ses deux usines en Chine. "Depuis trois ans, notre activité chinoise souffre d'avoir un porte-feuille de produits trop réduit, explique le directeur général Ludovic Weber. Cet accord va nous permettre de développer notre offre commerciale."

Même si la direction affirme qu'il n'y aura aucun transfert de compétence, certains salariés craignent une potentielle fuite de leur savoir-faire. "On ne voit pas comment il va fabriquer nos tuyaux sans qu'on lui apporte notre technologie", s'exaspère Lionel Lagrue, délégué FO.

Surtout, c'est la crainte d'une délocalisation progressive des activités qui inquiète sur les salariés. "Il n'y a aucune mesure qui empêche demain de faire venir les tuyaux de ce concurrent chinois vers l'Europe, ou vers nos marchés du Proche et Moyen-Orient assure le délégué FO. Ils l'ont déjà fait quand c'était notre usine donc demain ils le feront avec une usine concurrente. On n'est absolument pas rassurés."

Le secrétaire général CGT Julien Hézart se veut plus serein, mais reste prudent : "commercialement, c'est une bonne nouvelle, mais il y a toujours un risque d'arbitrage entre production à partir de Chine et production à partir d'Europe. Comment sera fait la balance ? C'est toujours ces questions qui sont en suspens et qui méritent toute la transparence de la direction."

La direction assure qu'il n'y aura pas de transfert des activités européennes vers la Chine. Les tuyaux produits sont destinés au marché chinois avant tout. Dans un second temps, ils pourront être exportés, mais uniquement vers l'Asie. Par ailleurs, les usines françaises ne pourraient pas fournir ces tuyaux à bas coûts. "Le marché que l'on sert quand on produit en Chine est un marché complémentaire pour le marché européen de Saint-Gobain, assure Ludovic Weber. Ce ne sont pas des volumes que l'on gagne au détriment de nos usines européennes, mais ce sont des volumes additionnels."

La direction se veut rassurante : ce sont des marchés bien différents

Mais cet accord commercial rappelle forcément aux salariés les discussions en cours avec plusieurs partenaires chinois pour entrer au capital de l’entreprise. "On a peur et puis on est dans l'incompréhension parce qu'on ne comprend pas où ils veulent aller, pour quels intérêts", s'inquiète Lionel Lagrue.

La direction confirme que les discussions sont suspendues du fait de la crise sanitaire. Selon elle, cet accord commercial n’a rien à voir avec ces projets de partenariat.