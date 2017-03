Au Havre, le business de la croisière

La croisière, un business pour les compagnies de paquebot mais aussi pour les territoires qui accueillent des escales. Cette année au Havre, on attend 150 escales de paquebots, soit 402 000 passagers. Une aubaine pour l'économie locale alors forcement il faut s'adapter.

402 000 passagers, 150 escales de paquebot : les chiffres "croisière" de l'Office de Tourisme du Havre ont de quoi donner un peu le tournis. Les records sont battus chaque année, les paquebots sont de plus en plus gigantesques, d'ailleurs le plus gros d'Europe, le MSC Meraviglia sera baptisé au Havre le 4 juin prochain. La croisière, c'est un vrai business pour le territoire havrais, la région Normandie et même l'Ile-de-France : 30 millions € de retombées économiques au total l'an passé.

Les perspectives sont aussi réjouissantes, avec dés l'an prochain, des "têtes de lignes" de la compagnie MSC, ça veut dire des départs depuis Le Havre et donc que les passagers vont arriver la veille, dormir dans les hôtels, un secteur qui n'a pas encore beaucoup profiter de ces escales.

Grâce à l'explosion des têtes de lignes en 2018-2019, on peut augmenter de 30% le nombre de croisièristes"

Le plus gros paquebot d'Europe, le MSC Meraviglia sera baptisé au Havre le week-end du 3-4 juin prochain.