"L'accueil des réfugiés, c'est une vraie action de cohésion sociale et non pas un problème à résoudre"

Un bus en Franche-Comté contre les préjugés. C'est une initiative du Secours Catholique. Le bus s'installe dans une ville et ouvre un espace de débat entre les politiques et les habitants. Et dans la région, le thème abordé est l'accueil de l'étranger et la question des migrants.

C'est un véritable Tour de France des préjugés. Deux bus du Secours Catholique sont sur les routes depuis le 9 mars pour proposer des débats sur différentes thématiques. Et l'un des deux est arrivé en Franche Comté mercredi. Dans chaque ville, les bénévoles déploient un espace de 30m² où les élus locaux, candidats bien souvent aux législatives et les habitants peuvent venir débattre sur le thème du préjugé sur l'accueil de l'étranger et la question des migrants. C'est le thème choisi pour la Franche-Comté.

Et avant les débats, ce sont les migrants qui prennent la parole pour expliquer leurs parcours et leur nouvelle vie en France. "En fait, ils dénoncent les préjugés dont ils ont été victimes et comment vivre avec ça tout en réussissant son accueil et son intégration dans la société" explique Antoine Aumonier, le délégué du Secours Catholique en Franche-Comté. Les bénévoles viennent ensuite présenter leurs actions. "Toutes les personnes qui prennent la parole dans les villes ont une démarche différente : ils peuvent avoir hébergé une famille de migrants, proposé des cours de français, des repas collectifs et même organisé des week-end découvertes de la région."

"C'est important de donner la parole à ceux qui sont directement concernés par ces préjugés" Antoine Aumonier

Les élus et les habitants en débat public

Quand ils prennent la parole, les élus locaux et candidats aux législatives sont bien souvent émus par les histoires des migrants selon Antoine Aumonier : "Ils sont très touchés. Et essayent ensuite de donner une dimension collective à ce qu'ils ont entendus. Ils veulent faire bouger les choses mais demandent du temps pour ça. On aimerait vraiment qu'ils participent avec tous les acteurs du territoire. C'est une question de tous les citoyens." En fait, après les différentes histoires, Antoine Aumonier raconte que les élus se rendent compte qu'ils n'ont pas en face d'eux des statistiques ou des flux mais des personnes.

"L'accueil de l'étranger, c'est accueillir chaque personne avec son histoire, sa personnalité et ses aspirations. Et c'est ça qui rend humain, l'accueil de l'étranger et c'est pour ça qu'il faut lutter contre les préjugés" Antoine Aumonier

Le public peut également participer au débat en posant des questions. Et celle qui revient très régulièrement, c'est celle de l'emploi commente Antoine Aumonier : 'C'est une question que je défends, ce fameux droit au travail. Le problème c'est que nous tournons en rond : pour travailler, il faut un titre de séjour qui est très compliqué à avoir. Pour un titre de séjour, il faut une promesse d'embauche et pour avoir une promesse d'embauche, il faut un titre de séjour."

Le Bus du Secours Catholique sera à Sochaux ce soir, vendredi 24 mars, à 20h au Musée Peugeot en présence de François Soulage, le président National réseau ALERTE. Et demain, samedi 25 mars à Lons le Saunier de 10h à 15h. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du Secours Catholique.