L'acierie Ascoval de Saint Saulve reprise par le sidérurgiste allemand Saarstahl

"Cette fois c'est la bonne" assure Cédric Orban le directeur d'Ascoval à Saint-Saulve, pour lui qui a vu défiler les repreneurs, l'Allemand Saarstahl est le "meilleur partenaire possible" pour le site. Un sidérurgiste de renommée qui va permettre au site nordiste d'obtenir de nouveaux marchés dans le domaine de la construction et de l'automobile. Un site qui sera une usine stratégique du groupe car c'est la seule aciérie électrique du groupe, qui produit donc de l'acier vert, de plus en plus demandé.

C'est un acteur majeur de la sidérurgie européenne avec une solidité financière très forte (...) tant au niveau financier, commercial industriel, c'est vraiment tout à fait unique d'avoir un tel alignement des planètes, Cédric Orban

Une 4° équipe en septembre, et si tout va bien une 5° d'ici la fin de l'année

Les salariés sont soulagés assure aussi Nicolas Lethellier délégué CGT après 5 ans d'incertitudes, à _"connaitre des hauts des bas, des reprises à chaque fois foireuses".Des salariés contents aussi de voir le carnet de commandes se remplir, à tel point qu'une quatrième équipe sera opérationnelle en septembre, et une cinquième pourrait aussi voir le jour rapidement assure le directeur Cédric Orban,avec une trentaine de nouveaux postes à la clé "c'était inespéré il y a encore quelques mois"_ se réjouit Nicolas Lethellier.

Les 300 salariés peuvent donc partir sereinement en vacances avant la reprise le 23 août.