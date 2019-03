L'acte XIX des gilets jaunes se déroule dans le calme dans l'agglomération caennaise

Plus de quatre mois après le début du mouvement, les gilets jaunes continuent leur mobilisation. Changement de lieu pour la manifestation de l'agglomération caennaise, les gilets jaunes ont défilé à Hérouville-Saint-Clair samedi 23 mars 2019, dans le calme et sous haute surveillance.

Hérouville-Saint-Clair, France

Les gilets jaunes de l'agglomération caennaise ont délocalisé leur traditionnelle marche du samedi pour la première fois samedi 23 mars 2019. Ils se sont donnés rendez-vous sur la place François Mitterrand d'Hérouville-Saint-Clair à 14h, devant la mairie. Quelques habitants de la ville se joignent au cortège. "C'est la première fois que je viens à une manifestation de gilets jaunes, déclare Romain, 29 ans, c'est bien qu'ils viennent dans les quartiers."

La manifestation n'est pas déclarée, comme d'habitude. "Il faut donner 3 noms à la préfecture et ces personnes risquent la répression plus facilement si la marche se passe mal, explique Clément Renaux, membre de la commission communication des gilets jaunes de l'agglomération caennaise, et c'est aussi une manière de ne pas rentrer dans le système."

Face à face près du centre commercial

Entre 500 et 1000 gilets jaunes déambulent dans les rues d'Hérouville dans le calme, jusqu'aux abords du rond-point du centre commercial Carrefour. Les forces de l'ordre se déploient rapidement et discutent avec quelques gilets jaunes en tête de cortège. Finalement, un accord est trouvé, les gendarmes sécurisent le giratoire et les manifestants ont le droit d'y faire le tour.

Les forces de l'ordre autorisent les #GiletsJaunes à faire le tour du rond-point du centre commercial d'#Hérouville Saint Clair pic.twitter.com/Z7pVCejJsd — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 23, 2019

Après plusieurs minutes de flottement, les gilets jaunes repartent du rond-point, vers le cinéma du Café des images et marchent pendant quelques dizaines de mètres. La manifestation s'est dispersée vers 16h30. Quelques gilets jaunes sont restés dans la ville, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène.