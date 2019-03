L'acte XX des gilets jaunes a peu mobilisé à Niort !

Niort, France

Un demi millier de personnes ont donc défilé à Niort sous un soleil printanier. Une mobilisation plutôt faible pour une manifestation qui se voulait régionale. Elle s'est terminée là ou elle avait débuté, place de la brèche. Pas d'incident majeur pour un défilé plutôt bon enfant mais placé sous bonne escorte

Le centre ville interdit

Partout ou le cortège se rendait, il était sous l'étroite surveillance des policiers et gendarme comme ici devant la gare sncf © Radio France - Baudouin Calenge

120 policiers et gendarmes mobilisés. Le secteur piéton interdit d'accès, les manifestants ont du défiler en dehors du centre ville. 2 heures et demi de déambulation à jouer parfois au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Pas de véritable confrontation. Juste un face à face tendu à la toute fin qui avait suivi la dispersion à coups de gaz lacrymogènes de manifestants qui avaient réussi à entrer dans le secteur piéton via une cour d'école

Le ras le bol fiscal des manifestants

Dans le cortège, quelques familles, des jeunes mais aussi pas mal de retraités qui se disent étranglés par les taxes. Comme Catherine qui affirme ne plus arriver à s'en sortir avec ses mille euros de retraite ou Dominique, retraité à Cognac qui brandit fièrement sa matraque écologique comme il appelle ce poireau orné d'un ruban jaune.

Dominique et sa matraque écologique © Radio France - Baudouin Calenge

C'est à Cognac que se déroulera la prochaine manifestation régionale des gilets jaunes samedi 6 avril.