L'abattoir d'Ambert repris en urgence par une régie municipale

Ambert, France

D'importants travaux de rénovation et de mise aux normes ont été réalisés à l'abattoir d'Ambert l'année dernière. Malgré tout, l'établissement connaissait des difficultés, faute d'activité suffisante (1.200 tonnes traitées par an alors qu'il en faudrait 1.400). La SEAMA a donc été placée en redressement judiciaire en avril dernier.

A cela s'ajoute des difficultés mises à jour par la Direction Départementale des Protections de la Population. Plusieurs contrôles n'étaient pas satisfaisants, la DDPP a donc informé la municipalité le 12 novembre dernier du risque de fermeture de l'abattoir, le dernier abattoir public du Puy-de-Dôme. La commune a donc pris la décision de reprendre l'exploitation, en particulier d'assurer elle même à "la stricte application des règles en matière d'hygiène et de sécurité". Une décision prise pour permettre le maintien des emplois et la poursuite de l'activité. C'est d'autant plus important que l'activité est forte pour les fêtes de fin d'année.

Le 15 novembre, les gérants de la SEAMA (qui exploitait l'abattoir depuis 2012) ont été avisés de cette décision. Une réunion avec les salariés a également été organisée pour les informer de la situation. Enfin une dernière réunion avec les clients de l'abattoir s'est déroulée ce jeudi pour les rassurer.

Dernière étape, le conseil municipal d'Ambert a validé ce vendredi cette décision de résilier la délégation de service public de la SEAMA et de mettre en place une régie. Elle doit fonctionner pendant 45 jours. La municipalité espère ensuite mettre en place une société d'économie mixte, en partenariat avec la communauté de communes.