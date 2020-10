L’activité économique en Bourgogne-Franche-Comté reste en dessous de son niveau d’avant crise

Dans une étude publiée ce vendredi 9 octobre, l'Insee Bourgogne-Franche-Comté constate qu'en septembre, le niveau de l’activité serait inférieur de 4 % à son niveau d’avant crise. Il était à - 31 % en avril, au cœur du confinement. Un bémol toutefois. L’activité dans l’hébergement-restauration et le transport reste fortement ralentie.

Plus de transactions bancaires mais moins d'emplois

Ce rebond se retrouve notamment dans l’augmentation des transactions par cartes bancaires dans les commerces, signe d’une reprise de la consommation des ménages, et dans celle de l’emploi intérimaire. Cependant, le marché du travail ne se redresse pas encore.

Si l’intérim bénéficie d’un rebond, les destructions d’emplois augmentent dans les autres secteurs d’activité. Le dispositif d’activité partielle a permis de limiter, dans un premier temps, les effets de la crise sanitaire sur les secteurs hors intérim mais ceux-ci commencent maintenant à se faire sentir. Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans est en forte hausse.

Tous les secteurs perdent des emplois

Si le dispositif de chômage partiel, dans un premier temps, a permis de limiter les effets de la crise sanitaire sur les contrats hors intérim, les pertes s’accentuent maintenant dans quasiment tous les secteurs d’activité .

Les services marchands hors intérim perdent près de 6 000 emplois, soit 2,6 % de ses effectifs contre - 1,5 % au premier trimestre. Les pertes augmentent aussi dans l’industrie et dans une moindre mesure dans les services non marchands et le commerce.

Dans la construction, la baisse ralentit légèrement ce trimestre pour s’établir à 0,4 %. Le secteur de l’hébergement-restauration subit de plein fouet les effets de la crise et des mesures sanitaires toujours en vigueur. Il perd 9,3 % de ses emplois ce trimestre et 11,2 % sur un an.

Le secteur des services aux ménages suit la même tendance, - 2,9 %, avec une contraction plus importante sur un an, - 6 %. L’industrie agroalimentaire, qui avait bien résisté jusqu’à présent, perd 1 % de ses effectifs ce trimestre et 0,3 % sur un an. Recul

La Côte-d'Or plus épargnée ?

Tous les départements de la région subissent des pertes d’emplois à l’exception de la Haute-Saône où l’emploi augmente de 0,2 %. L’emploi intérimaire augmente nettement dans tous les départements à l’exception du Doubs, de 11 % à 35,9 %.

Cette hausse ne compense pas les destructions d’emplois dans les services marchands hors intérim, plus importants pourvoyeurs d’emplois de la région, qui concernent l’ensemble des départements. Pénalisé par une contraction de 12 % des effectifs intérimaires, le Doubs affiche les pertes les plus importantes de la région, 2 300 emplois. Le Territoire de Belfort, lui, accuse la plus forte baisse en proportion avec - 1,5 % d’emplois malgré le rebond de l’intérim. Le Territoire de Belfort est le seul département où le taux de chômage est plus élevé qu’au niveau national : 8,2 % (figure 9). Le taux de chômage est à l’inverse particulièrement bas dans le Jura, 5,4 %, et en Côte-d'Or, 5,6 %. Ailleurs, il avoisine la moyenne régionale, allant de 6,0 % dans la Nièvre à 6,9 % en Haute-Saône.