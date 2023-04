L'activité va être suspendue au moins jusqu'au 14 avril, à l'usine Stellantis de Sochaux

Pendant 10 jours, c'est usine morte sur le site Stellantis de Sochaux. La production va être arrêtée, ce mercredi après-midi, jusqu'au 14 avril, au plus tôt. La direction a pris cette décision à cause d'une pénurie de boîtes automatiques. Durant cette période d'arrêt, les employés seront placés en chômage partiel. Mais si la situation dure, au bout de 12 journées, ils ne seront plus rémunérés qu'à hauteur de 84 % de leurs revenus.

Un scénario craint par la CGT, qui exige que chaque salarié soit payé à 100 %. Jérôme Boussard, secrétaire général du syndicat pour l'usine de Sochaux estime que la direction est entièrement responsable de la situation, et que les employés ne doivent pas en subir les conséquences : "C'est la politique de Tavares et de son flux tendu, à dire, il me faut des pièces mais il ne me les faut pas en stock parce que je paie des impôts sur les stocks. C'est cet appât du gain qui fait qu'aujourd'hui les salariés se retrouvent le bec dans l'eau". Pour lui, il faut réduire les cadences de travail et de production, pour soulager les employés, et "s'assurer du travail tous les jours".

Des salariés qui subissent de mauvaises décisions de la direction, selon les syndicats

Du côté de Force ouvrière, on considère que le problème n'est pas tant dû à la stratégie du flux tendu, qu'à la délocalisation et l'emploi de prestataires étrangers pour fabriquer des pièces. "Relocaliser sur le territoire français devient pour nous plus qu'urgent, alerte Thierry Giroux, délégué FO chez Stellantis. Ce n'est pas la faute des salariés mais ce sont eux qui en subissent les conséquences en termes de désorganisation de leur vie familiale."

Selon la CGT, certains employés sont cependant plutôt contents de cette période d'arrêt, d'autant plus qu'elle coïncide avec le début des vacances de Pâques. Surtout, elle va leur permettre de récupérer, d'après Aurore Boussard, représentante du syndicat : "Les conditions de travail sont tellement dures à tenir aujourd'hui, avec des cadences tellement élevées. Ils vont pouvoir se reposer, ils auront le temps de se remettre, parce qu'aujourd'hui, un week-end, ça ne suffit plus".

Il reste cependant un point noir au tableau, la question des intérimaires. Leurs deux premiers jours de chômage partiel ne seront pas payés. "Une perte sèche inacceptable", selon la CGT, qui exige que l'intégralité de leur salaire soit versé. La direction, n'a pas souhaité s'exprimer sur l'arrêt de l'activité dans l'usine.