L'Adapah des Ardennes en redressement judiciaire

C'est par courrier que les salariés ont été informés de la situation : l'une des principales associations d'aide à domicile des Ardennes, Amaelles, anciennement Adapah, est placée en redressement judiciaire. Les syndicats eux ont été informés la semaine dernière, à quelques jours de Noël, en Comité Social et Economique.

Perte de 800 000 euros par an

Et la nouvelle n'a pas vraiment surpris Carlos Fernandez, délégué CGT à l'Adapah des Ardennes : "C'est une obligation de la part de l'employeur de nous tenir informés de la situation financière. Et depuis dix ans, on perd en moyenne 700 à 800 000 € par an. Donc au bout de dix ou onze ans, la trésorerie disponible a entièrement été dépensée. Aujourd'hui, concrètement, on ne peut plus payer les fournisseurs et nous n'avons plus de trésorerie."

Dans son courrier aux salariés, la direction invoque "une tarification des pouvoirs publics toujours plus limitée et des charges croissantes liées au contexte inflationniste."

Avec ses 530 salariés, l'association dispose d'un mandat de service public du Conseil Départemental pour accompagner ses bénéficiaires, au nombre de 2900 en 2022. Carlos Fernandez espère donc que les pouvoirs publics vont réagir : "On n'est pas une entreprise quelconque. On n'est pas une entreprise du CAC 40. Donc, il faut espérer que les pouvoirs publics vont mettre la main à la poche et nous aider pour reconstituer une trésorerie fiable pour maintenir le service à domicile auprès des Ardennais et des Ardennaises fortement dépendantes."

Grosse inquiétude des salariés

Quoi qu'il en soit, ce placement en redressement judiciaire va permettre à l'association de payer les salaires. A l'issue de cette période de redressement, qui peut être prolongée, la direction présentera un plan de relance, faute de quoi elle risque la liquidation.

"Pour les salariés, il y a vraiment une grosse inquiétude, poursuit Carlos Fernandez. C'est un métier qui est essentiellement féminin. Et vu le contexte économique dans les Ardennes, on voit bien que ce sont souvent mes collègues aides à domicile qui ramènent le bifteck, soit parce que le conjoint est au chômage, soit parce qu'elles élèvent leurs enfants seules. Donc la grosse inquiétude, c'est de perdre leur emploi au terme du redressement judiciaire et de se retrouver dans une situation très inconfortable".

Un administrateur judiciaire va être nommé pour assurer la gestion de l'association le temps du redressement. qui durera six mois au minimum.