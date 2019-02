L'Adapei du Doubs installe ses nouveaux locaux à la Petite Hollande à Montbéliard

Montbéliard, France

L'Adapei (association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales) du Doubs va construire un centre de ressources médico-sociales au cœur de la Petite Hollande à Montbéliard. Les travaux doivent commencer au premier trimestre 2020 et l'ouverture est prévue en septembre 2021.

Un projet unique en France

Le bâtiment de 4500 m2 sera situé entre l'espace Jules Verne et la rue du Petit Chenois. Le budget s'élève à 14 millions d'euros pour ce projet unique en France. Près de 300 enfants et adolescents seront pris en charge par 125 encadrants.

L'idée c'est de regrouper et de mutualiser les sept structures et établissements de l'Adapei 25, actuellement dispersés sur le Pays de Montbéliard, en "cœur de ville", et ainsi de faciliter l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans la société. À terme, l'objectif fixé par l'association est de : "scolariser en milieu ordinaire, 80% des enfants et des adolescent accueillis dans ce centre médico-sociale d'ici 2022" affirme Franck Aigubelle, directeur de l'Adapei du Doubs.

Un espace ouvert, tourné vers l'extérieur

L'établissement sera construit sur deux étages. Le bâtiment a été pensé pour être le plus ouvert possible : "afin permettre tous les jours aux enfants et aux adolescents de sortir et d'accéder aux écoles, aux crèches, aux piscines ou aux moyens de transport" affirme Bruno Ubbiali, directeur du pôle enfance et adolescence de l'Adapei du Doubs.

Le centre médico-social sera composé de salles éducatives, pédagogiques, d'espaces dédiés à la rééducation : "car on accorde une grande dimension aux soins pour accueillir les psychomotriciens, les kinésithérapeutes, les psychologues, les orthophonistes" précise Bruno Ubbiali. La structure comptera également des salons d'entretiens pour les familles et des foyers où les jeunes pourront se rencontrer. "Et puis à chaque fois qu'on pourra accueillir d'autres enfants qui ne sont pas handicapés, on le fera volontiers" ajoute le directeur du pôle enfance et adolescence.

Augmenter l'attractivité de la Petite Hollande

La construction de ce centre est également un moyen de dynamiser le quartier comme l'explique Marie-Noël Biguinet, maire de Montbéliard : "C'est un formidable projet pour la Petite Hollande puisque ce sont des centaines d'enfants et de professionnels qui vont venir travailler là et vivre dans les différents équipements du quartier que ça soit piscine, gymnase, Jules Verne." La maire ajoute que cela va favoriser une forme de développement économique dans le quartier et elle n'exclut pas d'autres évolutions comme la construction de logements ou encore l'installation de commerces à la Petite Hollande.

L'entrée du centre depuis la rue du Petit Chenois - DR

Le centre sera situé entre l'espace Jules Verne et la rue du Petit Chenois. - DR