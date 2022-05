L’addition salée pour les cantines scolaires

La gestion des cantines scolaires n’a jamais été jusque-là un exercice facile.

Comment faire manger convenablement des enfants en respectant un budget serré ? La conception des repas était, « presque », la préoccupation unique. Aujourd’hui, dans un contexte économique aggravé, les contraintes vont au-delà de la conception des repas équilibrés.

Comme les ménages insulaires, les collectivités locales subissent l’inflation. L’envolée des prix se traduit par des surcoûts importants, de 10% à 40% selon les produits. Pour autant, il n’y a pas, quand les structures en ont la possibilité, de répercussions sur les familles. C’est le cas notamment à Ajaccio comme le précise Rose Marie Ottavy Sarrola, adjointe au maire d’Ajaccio, en charge des affaires scolaires. « Ca ne se répercutera pas. On essaie de trouver le juste équilibre entre des repas à des prix raisonnables et répondant aux besoins nutritionnels des enfants. On devrait se diriger vers des changements de produits sans pénaliser les enfants. On charge à préserver la qualité des plats » indique l’adjointe au maire d’Ajaccio.

L’addition globale sera plus élevée pour les collectivités. Pour autant, elle ne sera pas répercutée sur les familles. C’est en tout cas le cap fixé par les municipalités de Bastia et d’Ajaccio. Mais seront-elles en mesure de respecter cette possibilité sur la durée ? L’avenir le dira.